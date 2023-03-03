【消費資訊】3款抽濕機1款電視機能源效益不符標籤 機電署：即日起不得在港供應

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機電工程署今日（3月3日）根據《能源效益（產品標籤）條例》，將三款抽濕機及一款電視機從《條例》訂明的表列型號紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應，機電署表示已向相關進口商發出上述決定的通知書，進口商會於報章刊登通告，通知巿民有關產品會停止在本港供應。
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三款抽濕機分別為惠而浦（Whirlpool）的型號 DS242HG 和 DS242HE，以及金章牌（ZANUSSI）的型號 ZD2888。而電視機則是創維（SKYWORTH）的型號32STD6200。
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機電署表示，公眾如有查詢，請與相關進口商聯絡，方法如下：
|創維海外有限公司
2318 0500
hksales@skyworth.com.hk
|惠而浦
（Whirlpool）
|大昌貿易行有限公司
3193 9888
customercare@dch.com.hk
|金章牌
（ZANUSSI）
|創維海外有限公司
2318 0500
hksales@skyworth.com.hk
|創維
（SKYWORTH）
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撰文：鄭日棱