  • 19°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費資訊】3款抽濕機1款電視機能源效益不符標籤 機電署：即日起不得在港供應

理財智慧 18:21 2023/03/03

分享：

分享：

機電工程署今日（3月3日）根據《能源效益（產品標籤）條例》，將三款抽濕機及一款電視機從《條例》訂明的表列型號紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應，機電署表示已向相關進口商發出上述決定的通知書，進口商會於報章刊登通告，通知巿民有關產品會停止在本港供應。

【消費優惠】BEANS Bakery 賣剩麵包自由定價 ! 你會放低幾錢？【下一頁

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

三款抽濕機分別為惠而浦（Whirlpool）的型號 DS242HG 和 DS242HE，以及金章牌（ZANUSSI）的型號 ZD2888。而電視機則是創維（SKYWORTH）的型號32STD6200。

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

機電署表示，公眾如有查詢，請與相關進口商聯絡，方法如下：

創維海外有限公司
2318 0500
hksales@skyworth.com.hk		 惠而浦
（Whirlpool）
大昌貿易行有限公司
3193 9888
customercare@dch.com.hk		 金章牌
（ZANUSSI）
創維海外有限公司
2318 0500
hksales@skyworth.com.hk		 創維
（SKYWORTH）

【職場趣聞】公司唔比員工連續請AL係咪正常? 到底勞工法例畀唔畀?【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
消費資訊 貿易 電視機 機電署 大昌

上一篇文章

全屋傢俬齊備　國內客1.9萬承租匯璽一房

下一篇文章

大圍居屋海福花園兩房累減104萬售　持貨逾38年升值逾25倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【震撼媽媽谷】尿片套票之亂 上集 套票是如何運作?
【震撼媽媽谷】尿片套票之亂 上集 套票是如何運作?
【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告
【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款