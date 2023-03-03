【加密貨幣】比特幣挫逾4%　加密幣銀行Silvergate陷危機　Coinbase等加密幣平台割席

去年受加密貨幣平台FTX爆煲影響的數字貨幣市場大銀行銀門資本（Silvergate Capital）（美：SI），周三（1日）發公告稱可能出現資本不足後，一批加密貨幣公司包括Coinbase Global Inc. （美：COIN）、Circle Internet Financial、Paxos Trust Co.和Galaxy Digital Holdings Ltd.，都相繼宣布停止與銀門資本合作。銀門資本周二單日下跌57.8%，截至本港時間今日（3日）下午5時50分的盤後時段，再跌3.7%。

受事件影響，Bitcoin比特幣下挫逾4.5%，截至今午5時50分，報22,387.6美元。

Coinbase在Twitter上表示，鑑於最近事態發展，並出於謹慎考慮，不再接受或發起與銀門資本之間的付款，Coinbase將促進機構客戶與Coinbase其他銀行合作伙伴的現金交易，並已採取積極行動，以助確保客戶不受此變化的影響。

銀門資本最新季度虧損10億美元

據報去年FTX破產後，投資者爭相從銀門資本提取存款。銀門資本日前公布第4季業績，錄得虧損10億美元並且表明無法滿足已延長的3月16日提交年度報告的最後期限。銀門資本在提交予美國證交會的文件表明，該公司今年已出售額外的債務證券以還債，而該進一步的損失意味該公司可能資本不足。該公司亦正評估這些後續事件對其持續經營能力的影響、正重新評估業務和戰略。

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編輯：胡學能