【互聯互通】滬深港通3月13日擴容　港股通納入外國公司股票、俄鋁PRADA未入圍

▲ 【互聯互通】滬深港通股票標的範圍3月13日起再擴容 港股通可納入外國公司股票

港交所 （00388） 宣布，自2023年3月13日起，互聯互通股票標的範圍將進一步擴大，屆時符合有關條件的在港主要上市外國公司股票將被納入港股通股票標的。據深交所最新公告，3月13日迎來北水的外國公司有新秀麗 （01910） 、歐舒丹 （00973） 、金界控股 （03918） 、兗煤澳大利亞 （03668） 。另外，渣打集團 （02888） 也獲納入。

俄羅斯企業—俄鋁 （00486） 、Prada母企普拉達 （01913） 則未有在上交所、深交所最新公布的港股通調入名單。

深交所解釋，個別外國公司可能在稅費、公司行為等方面存在有別於現行港股通股票的特殊要求，如需要向外國政府繳納金融交易稅、需向投資者派發不同稅率股息等。由於當前市場業務及技術系統無法支持以上特殊安排，該類符合納入港股通資格的公司股票在本次深港通標的擴展時將暫緩納入，各方將繼續努力加快推進相關工作。

北向交易方面，港交所表示，滬股通和深股通股票標的範圍也將擴大至包含符合一定條件的上證A股指數或深證綜合指數成份股。

現時有12家國際公司成份股在港上市

據恒指公司編制的恒生外國公司綜合指數，目前只有12家國際公司成份股，包括普拉達 、新秀麗 、俄鋁等。部分成份股份如UNIQLO母企迅銷 （06288） 、宏利金融 （00945） 則因並非在香港主要上市或市值未達50億元，初期料不會納入在港股通。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，這次滬深港通南北向交易股票範圍的同時擴容，對中港兩地市場和廣大投資者來說都是好消息，是互聯互通機制不斷發展和優化的又一重要里程碑，也是港交所與內地合作夥伴及兩地監管機構緊密合作、精心準備的成果。

「今年是互聯互通迎來重大優化的一年，港交所將繼續與市場各方共同努力，進一步優化和拓展互聯互通機制，提升香港與內地市場的吸引力，連接中國與世界，期望能在未來幾個月給大家帶來更多好消息。」

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編輯：陳韻妍