置業決心堅定　595萬「Full Pay」買新葵芳花園

香港全面復常，加上政府調低首置印花稅，帶動樓市交投氣氛持續好轉，有買家日前即「Full Pay」購入葵涌新葵芳花園的兩房單位。

美聯物業陳偉健表示，新葵芳花園C座低層4室，實用面積400平方呎，兩房間隔，最初叫價650萬元，終累減55萬元，以595萬元易手，實用呎價約14,875元。據悉，買家入市決心堅定，見單位裝修企理，間隔實用，隨即議價，並「Full Pay」入市。

資料顯示，原業主於2009年以185萬元購入上址，持貨逾13年，現賬面獲利約410萬元，物業期內升值逾2倍。

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