【轉數快】轉數快累計逾1176萬個登記 再創新高

▲ 轉數快按月驟增逾15萬個新戶口。

據香港銀行同業結算公司的最新統計，俗稱轉數快（FPS）的銀行快速支付系統，2月份累計共錄得逾1,176萬個帳戶登記，較首月逾1,160萬個帳戶登記，按月增加15.79萬個新戶口，再刷新紀錄。

●今年首2月增28.34萬登記 升幅2.47%

若跟去年底的1,147.6萬個戶口相比，今年首兩個月累計增加逾28.34萬個登記；如以幅度計，驟升2.47%。

業界憧憬3大短中長綫因素，包括金管局研與泰國合作推轉數快等，料繼續刺激轉數快的上客量，今年或有望突破1,200萬個戶口，再創新高。

●3因素：電子利市 新輪消費券 金管局研與泰國合作 料續刺激上客量

首先，電子利市為兵家必爭的戰場。今年農曆年是跨月度，及至2月5日是年宵佳節，按傳統習俗長輩才停派電子利市。不過，銀行的數碼紅包大戰仍未停步，例如中銀香港（02388）早前「息」誘e利市戶，客戶只須經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利市，均可於2月10日至28日，透過手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元，開立「特優定期存款（電子利市）」，7天年息享18厘，每名合資格客戶只享優惠一次；以上限10萬元計，賺息約345元。由於反應熱烈，因爆額而提早截止。

東亞（00023）標榜「一路派、一路賞」，新春期間限定以BEA App成功以FPS轉帳5次，可參加兔年大抽獎，大利市達12,888元。大新（02356）則推全港首個語音利市功能，更可參與大抽獎，有機會贏頭獎總值16,888元現金獎賞。

再者，今年4月政府再向市民派發新一輪消費券，料吸引中小企利用電子錢包谷消費，令電子支付愈趨普及。

放眼長綫，轉數快最快或於今年衝出海外，金管局正與泰國合作，探討港人在泰國使用「轉數快」的可行性。

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中表示，在金融科技方面，金融管理局研究與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」和泰國的「PromptPay」在當地付款，為旅客提供多一個安全、快捷和有效的支付選擇。陳茂波指，政府將繼續推動各項金融科技科技基建項目的應用測試和準備工作。

●去年日均處理94萬宗即時交易 按年增4成 涉款63億升16%

順帶一提，金管局早前向立法會財經事務委員會提交的文件指出，截至去年底轉數快錄得1,148萬個帳戶登記，按年增加19%，相當於186萬個新增帳戶登記；去年平均每日處理94萬宗港元即時交易，按年上升40%，相當於63億港元，按年上升16%。轉數快使用由最初主要的個人對個人支付，逐步擴展至商戶支付及帳戶增值。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

