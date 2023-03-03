【全球經濟】「末日博士」魯賓尼警告：「完美風暴」正在醞釀　料今年出現滯脹危機

▲ 「末日博士」魯賓尼警告：「完美風暴」正在醞釀 料今年出現滯脹危機

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，全球正在面對通脹、高利率、經濟衰退、滯脹及潛在債務危機所帶來的「完美風暴」，形容這對全世界工人而言都是最糟糕。

魯賓尼近月一直警告結合了70年代式滯脹和2008年債務危機最糟糕元素的「巨大的滯脹性債務危機（great stagflationary debt crisis）」正在醞釀當中，並相信滯脹危機將於今年出現。

現時公債及私債的比率已達GDP的420%

他提到，發達經濟體的債務比率在1970年代為GDP的100%，但現時公債及私債的比率已達GDP的420%。

魯賓尼指，據歐美及其他發達經濟體最新的通脹數字顯示，通脹現時頗具黏性，令到央行陷入兩難，因為他們需要再加息對抗通脹。只是一旦實行，經濟將會很快開始收縮。

魯賓尼仍然對經濟極度悲觀

鑑於近期美國經濟數據強勁，市場開始猜測美國可以避免衰退，但魯賓尼仍然對經濟極度悲觀。魯賓尼估計，聯儲局需要將利率提高到遠高於6%，才能使通脹回落至2%的目標，但這樣可能會促使經濟陷入嚴重衰退、股市崩潰，以及債務違約激增，令聯儲局別無選擇，放棄壓止通脹並任由物價失控。

「無論如果，結果都是令經濟出現嚴重衰退，隨之而來亦會出現更多的債務及通脹問題。」

魯賓尼此前預計美股或要再跌30%。他稱，股市已經正在調整，並會繼續下行，敦促投資者選擇可對冲通脹的資產，例如黃金、通脹掛鉤債券和短期債券。

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編輯：袁諾曦