【網上騙案】社交媒體股票投資騙局 二招贏足全場

社交媒體有海量資訊，有時一個不小心容易跌入騙案。近年不時都會看到新聞有人被騙財，而且金額亦是不少。未呃到自己時總是「口輕輕」認為自己不會受騙。然而騙徙的手法經常改變，要避開不容易，但只要記住以下兩招，相信可以讓大家遠離騙局。

勿輕易信人

網絡世界有太多騙子，無法分清真與假，所以只要抱著不要輕信任何人的思維，即使在網上表示自己是專家，或是從某些消息得知內幕消息亦不要相信，因為傳到你時已經不是了。在網上的世界你永遠不知道對方是真假，即使是自己的朋友，亦需要再致電求證。

切忌貪婪

很多人受騙都是因為貪心，只要一貪心便有機可乘。只要記住「世上沒有不勞而穫的事」，「世上沒有免費的午餐」，為了這一次的免費，你將會損失更多。很多人因為一時的貪心，最終損失更多，當有貪念時，可以提醒自己，盡快離開現場，亦即關掉電腦。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【職場趣聞】見完工出埋Offer 公司HR 打來溫馨提示「伏工」【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁】

【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮