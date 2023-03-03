【珠璣人生@iM網欄】跑人生馬拉松 健康是「1」，其他是「0」

人生是一場馬拉松，要有健康的身心才能享受這一段旅程，走更遠的路。

現代人生活節奏快速，壓力大，不知不覺身體容易處於「亞健康」的狀態。隨著時代的不斷發展進步，「亞健康」也越來越年輕化。因此，關注身心健康，是我們每個人必修的功課。

兩年前，我和一眾民政事務署的「伙伴倡自強」社區協作計劃的委員前往探訪探訪獲撥款資助的社會企業——香港路德會社會服務處的基層醫療健康檢測中心Health Centre for Primary Care.

該社企機構為市民提供以眼底血管分析認知健康風險指數和中風風險指數。有委員即場體驗了這項服務，過程簡單快捷，只需要在左右眼各影一張照片，便能在短短的十分鐘內就出了詳盡的報告，護士的講解更令我們大開眼界：原來眼睛中的小小世界，能映照出身體的大大宇宙！

該項目是由香港中文大學公共衛生及基層醫療學院提供技術，中心以實惠的價格為市民提供服務，可稱得上是由政府、社會、企業聯手，為市民提供福祉。長遠來看，不但令我們了解個人健康狀況，防患於未然，更能降低個人和社會的醫療開支，減輕負擔。同時也為弱勢群體提供優質的服務和就業機會。真可謂一舉多得！

我亦急不及待地為自己和家人預約了這項服務。經過中心職員專業地檢測，並詳盡地為我們解釋報告，令我和家人更了解自己的身體狀況，職員細心地提醒我們在日常生活、飲食、作息、壓力管理等方面要注意的地方。經過兩年來多方面的調節，值得開心的是：我和家人的健康指數在最近的檢測中有了極大的改善。

近年來，重視健康的人也越來越多，連一些大型企業也行動起來為員工做健康檢測，例如銀行、地產公司等。員工有好的身體，才能更好地為企業和社會做出貢獻。不得不說這是一種智慧的管理方法。

雖說人人都有諸多責任在身，但照顧好自己健康絕對是每個人最首要的一份責任。有一句俗語說：健康是1，其他是後面的0。如果健康變成0，那後面無論有多少事業、財富、地位……都將隨健康一起歸於0。如果我們能盡早掌握自己的身體狀況，調節生活飲食習慣，規避風險，懂得平衡工作和休息，我們才會有更好的身體面對未來更多的挑戰。

照顧好身心健康，是對自己負責，也是給親人最好的禮物。願每個人都能擁有健康的身體，美好的人生！

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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