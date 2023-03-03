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德國1月份出口增長2.1% 比市場預測高0.6%

環球政經 16:59 2023/03/03

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由於美國和英國的強勁需求，德國1月份的出口增長超過預期，當月增長2.1%，從上個月的低迷中反彈出來。先前《路透社》預測，1月份的月度增幅為1.5%。

荷蘭國際集團全球宏觀經濟主管Carsten Brzeski指出，雖然出現了反彈，但出口仍然只恢復到去年4月的水平。又稱，「看起來貿易不再是德國經濟的強大增長動力。」，他認為供應鏈摩擦和一個更加分散的全球經濟正在繼續破壞 德國的舊有成功模式。

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

數據顯示，德國對美國的出口當月增長3.1%，對英國的出口增長7.8%。與12月份相比，1月份對俄羅斯的出口增加了12.3%，而從俄羅斯的進口則下降了36.7%。

聯邦統計局表示，與12月相比，進口下降了3.4%，而分析師的預期是上升2.0%。德國的大部分進口來自中國，共127億歐元。

1月份的外貿收支顯示出167億歐元（177.3億美元）的盈餘，高於12月份的100億歐元（按日曆和季節性調整計算）。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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責任編輯：張瑋婷

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