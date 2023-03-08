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【跟錢家學理財@iM網欄】參照分紅實現率 作為保單紅利成績表

名人薈萃 09:00 2023/03/08

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具儲蓄成分的保險產品十分常見，例如有分紅成分的人壽保單。分紅保單的回報一般分為保證利益及非保證利益（即紅利）兩部分。有些保險中介人銷售分紅保單時，可能會以高回報作賣點，惟相關回報並非全部保證，因此了解保單紅利最終能否實現及能實現多少，才是重點所在。

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青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

透過「分紅實現率」能了解保險公司過往派發紅利的表現。愈接近100%的比率表示保險公司愈接近達到銷售時預期的紅利，反之亦然。消費者可瀏覽保監局網頁的「保險公司分紅實現率的網站列表」查閱有關實現率。參閱分紅實現率時，還要留意以下幾點:

1. 特別留意長期的分紅實現率

分紅保單屬長期性質，一般而言，保單初期的預期紅利較少，保險公司相對容易做到接近100%的實現率。而愈到保單的後期，紅利金額一般會愈大，所以保單年度較後的比率或更能反映其長期表現。你應查看所有保單年度的比率，特別是長期的分紅實現率，以了解分紅產品過往的整體表現。

2. 不同種類的分紅實現率

紅利有不同的種類，例如周年紅利、復歸紅利及終期紅利，保險公司會分別披露不同種類的分紅實現率。如果分紅保單會派發多於一種紅利，消費者可以查看利益說明文件了解各種紅利的佔比，例如若復歸紅利的佔比較高，那有關的實現率便更加重要。

3. 新產品沒有或只有很短期的分紅實現率

保險公司一般會在產品推出一年後才刊登分紅實現率，假如相關分紅保單屬新產品或新系列，沒有或只有很短年期的分紅實現率，則未必具參考意義。消費者可查看保險公司其他特點相似的分紅產品的實現率，了解保險公司實現紅利的往績表現。

4. 過往表現並非未來表現的指標

消費者購買保單時，不應以分紅實現率作為唯一考慮，因為這是保險公司過去的表現，不代表是將來派發紅利的指標。作出決定前，應同時考慮其他重要因素，例如產品是否適合你、自己的負擔能力、產品的主要特點及風險等。

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作者_投委會錢生簡介：
投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。
投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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