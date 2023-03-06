【千手公關@iM網欄】說好香港故事 獲獎無數侍酒師

「Hello香港」是香港政府在對外宣傳香港復常，吸引海外旅客來港而推出的重大項目。很多人談論為甚麼是「Hello香港」，對這個名字不太滿意，不過公關姐姐認為也無妨，既然這是為全世界的目標觀眾而設，取一個簡單、易明易記的項目名稱，總好過簡單複雜化。

對筆者而言，這計劃唯一的沙石，是在宣布此項活動時，加入送機票予香港人出外的信息，當天新聞發布會的性質，是宣布香港如何推出一系列活動，吸引海外遊客體驗香港、到港消費，但同時又宣布機管局會對香港人派出8萬張機票，予人信息矛盾感，引起不必要的輿論為何一邊說吸引海外遊客另一邊卻要把香港人送出去。

這些好消息其實不用急於同一時間，在已經有大量訊息的記者發布會上混在其中，可以而是分階段發布。這可算是非常Common的Common Sense！政府每一次舉行新聞發布會，背後一定有充滿智慧的智囊團給予意見，不過，無論當中的理據是甚麼，就普遍香港人而言，有機會拿取免費機票開開心心，輿論也漸漸消失。

在香港復常的過程之中，很多人常常把要說好香港故事掛在口邊，說好「香港故事」的題材真是多到不得了，大的是香港的經濟、服務、商貿政策等的軟實力、硬實力；小的可以是個人的故事。筆者最近便留意到一則香港人的香港驕傲故事: 一位年輕侍酒師Reeze Choi蔡淦烽，過往已經獲獎無數，最近更揚威世界，不過他為人低調，得了「世三」殊榮回港，沒有大事宣傳，返港當日沒有人在機場揮旗接機，沒有通知任何有關官或議員，非常HUMBLE。

Reeze於本年2月中旬於巴黎舉行的世界侍酒師大賽擊敗其他來自世界各地的64位參賽者，榮獲世界最佳侍酒師第三名，Reeze披荊斬棘，在總決賽之前，成功地通過一連串的考核，晉級於巴黎舉行的半準決賽及準決賽，最後成為自1969年以來首位華人成功進入總決賽，並得到季軍佳績，為香港人爭光!

Reeze是一位土生土長的香港人， 憑着自己的努力默默耕耘，成為了專業的侍酒師。

根據侍酒師協會會長周國明所說，此次世界侍酒師比賽需要參賽者擁有非常豐富的酒類知識，精通葡萄酒市場策略 營銷，同時，曚瓶試酒環節需要對世界各款葡萄酒有深刻認知。再者，對於酒類服務亦需要極其熟練。能夠在來自世界各地的參賽者中突圍而出，實在殊不容易! 而冠軍及亞軍分別來自拉脫維亞及 丹麥。真心恭喜Reeze。

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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