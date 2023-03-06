  • 23°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【千手公關@iM網欄】說好香港故事 獲獎無數侍酒師

名人薈萃 16:21 2023/03/06

分享：

分享：

「Hello香港」是香港政府在對外宣傳香港復常，吸引海外旅客來港而推出的重大項目。很多人談論為甚麼是「Hello香港」，對這個名字不太滿意，不過公關姐姐認為也無妨，既然這是為全世界的目標觀眾而設，取一個簡單、易明易記的項目名稱，總好過簡單複雜化。

對筆者而言，這計劃唯一的沙石，是在宣布此項活動時，加入送機票予香港人出外的信息，當天新聞發布會的性質，是宣布香港如何推出一系列活動，吸引海外遊客體驗香港、到港消費，但同時又宣布機管局會對香港人派出8萬張機票，予人信息矛盾感，引起不必要的輿論為何一邊說吸引海外遊客另一邊卻要把香港人送出去。

這些好消息其實不用急於同一時間，在已經有大量訊息的記者發布會上混在其中，可以而是分階段發布。這可算是非常Common的Common Sense！政府每一次舉行新聞發布會，背後一定有充滿智慧的智囊團給予意見，不過，無論當中的理據是甚麼，就普遍香港人而言，有機會拿取免費機票開開心心，輿論也漸漸消失。

在香港復常的過程之中，很多人常常把要說好香港故事掛在口邊，說好「香港故事」的題材真是多到不得了，大的是香港的經濟、服務、商貿政策等的軟實力、硬實力；小的可以是個人的故事。筆者最近便留意到一則香港人的香港驕傲故事: 一位年輕侍酒師Reeze Choi蔡淦烽，過往已經獲獎無數，最近更揚威世界，不過他為人低調，得了「世三」殊榮回港，沒有大事宣傳，返港當日沒有人在機場揮旗接機，沒有通知任何有關官或議員，非常HUMBLE。

Reeze於本年2月中旬於巴黎舉行的世界侍酒師大賽擊敗其他來自世界各地的64位參賽者，榮獲世界最佳侍酒師第三名，Reeze披荊斬棘，在總決賽之前，成功地通過一連串的考核，晉級於巴黎舉行的半準決賽及準決賽，最後成為自1969年以來首位華人成功進入總決賽，並得到季軍佳績，為香港人爭光!

Reeze是一位土生土長的香港人， 憑着自己的努力默默耕耘，成為了專業的侍酒師。

根據侍酒師協會會長周國明所說，此次世界侍酒師比賽需要參賽者擁有非常豐富的酒類知識，精通葡萄酒市場策略 營銷，同時，曚瓶試酒環節需要對世界各款葡萄酒有深刻認知。再者，對於酒類服務亦需要極其熟練。能夠在來自世界各地的參賽者中突圍而出，實在殊不容易! 而冠軍及亞軍分別來自拉脫維亞及 丹麥。真心恭喜Reeze。

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

更多千手公關@也許的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 也許（馮加宜）

欄名 : 千手公關

最新專欄文章 更多

【千手公關@iM網欄】香港家庭電影 過時點過節？
2022/12/20
【千手公關@iM網欄】香港家庭電影 過時點過節？
【千手公關@iM網欄】 師友計劃的籌備 為中學生找人生導師
2022/10/17
【千手公關@iM網欄】 師友計劃的籌備 為中學生找人生導師
【千手公關@iM網欄】喫著咖啡看品牌故事 毫不做作的商業展覽
2022/08/01
【千手公關@iM網欄】喫著咖啡看品牌故事 毫不做作的商業展覽
【千手公關@iM網欄】公關妙計回復昔日上海 暑假將至 迎接新一屆公關
2022/06/21
【千手公關@iM網欄】公關妙計回復昔日上海 暑假將至 迎接新一屆公關
【千手公關@iM網欄】線上一分鐘，線下十年功 eAGM體驗猶如拍劇
2022/05/26
【千手公關@iM網欄】線上一分鐘，線下十年功 eAGM體驗猶如拍劇
旅遊行業 香港 比賽 經濟

上一篇文章

【MPF】2月份強積金錄約4.37%虧損　平均每個打工仔帳戶蝕$9,400

下一篇文章

【物管股】 碧桂園服務發盈警 料去年少賺至少51% 股價曾大跌逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
全球最強護照榜出爐 阿聯酋奪冠 香港下跌10位至54名
全球最強護照榜出爐 阿聯酋奪冠 香港下跌10位至54名
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款