【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息

▲ 本周恒生帶頭減港元定存息。

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踏入季結月，港元定存1年期以東亞3.95厘最高息，信銀國際、創興及南商同為3.9厘，花旗、集友及交銀香港齊報3.85厘。東亞的門檻是10萬元，以上限1,000萬元及年息3.95厘計，大戶全期賺盡39萬5千元利息。

專家料定存息暫仍減快加慢，從本周的半年及1年期失守4厘關可見一斑，畢竟拆息仍低企，港元隔夜拆息現為兩厘；1個月拆息報3.05厘，遠較今年初的4.21厘低。後市視乎本港經濟復甦力度，高息吸存才有較多貸款出路，星展香港經濟師謝家曦指，今年GDP料V型反彈6.5%，東亞料升5%；財政司司長陳茂波於上周公布預算案時，預期今年經濟增長介乎3.5%到5.5%。

其他港元定存計劃：

集友1年期3.85厘

交銀香港1年3.85厘

大新半年及1年3.8厘

南商13個月3.8厘

工銀亞洲1年期3.8厘

大眾銀行1年期報3.7厘

花旗半年期3.46厘

建行亞洲1年期3.45厘

富融半年期3.4厘

星展1年期3.3厘

信銀國際1個月及兩個月2.75厘，1年3.9厘

至於滙豐、恒生、渣打、中銀香港4大行港元定存方面

3個月︰

滙豐及中銀︰3.1厘

恒生︰3.09厘

渣打香港︰3厘

半年期︰

渣打︰3.4厘

滙豐及中銀︰3.3厘

恒生︰3.19厘

1年期︰

渣打︰3.6厘

滙豐及中銀︰3.5厘

恒生︰3.1厘

恒生指，該行會不時按市場情況提供各類定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立12個月港元定期存款，特優年利率為3.1厘。

此外，計及中小行在內，全周的高息榜以1年期大執位，因大新及信銀國際齊取消4厘息而失落雙冠軍；東亞忍手頓變反超前。半年期亦因大新減0.2厘至3.8厘，反而集友新推3.85厘，險勝東亞的3.8厘而晉級榜首。

綜觀短中長期的存息王︰

7天短息王︰恒生10.9厘

1個月最高︰Mox Bank向新客提供10厘息的截止期，剛由2月底延至3月底

3個月最高︰平安壹賬通（PAOB）6厘

半年最高︰集友3.85厘

1年期3大高息︰東亞3.95厘

虛擬銀行方面，本周半年及1年期大執位，富融（Fusion Bank）加息，而PAOB新推1年特惠息，兩行取代livi bank而居首。

虛銀高息榜︰

1個月短息王︰Mox Bank10厘

3個月最高︰平安壹賬通（PAOB）6厘

半年期最高︰富融3.4厘

1年期最高︰PAOB的3.8厘，livi bank3.5厘，富融（Fusion Bank）、匯立（WeLaB Bank）齊報3厘；AirStar Bank 3.1厘；Mox Bank 3.3厘、以及眾安（ZA Bank）的3.31厘。順帶一提，富融向推薦好友開戶獲6厘加息券。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君