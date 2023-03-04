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【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
踏入季結月，港元定存1年期以東亞3.95厘最高息，信銀國際、創興及南商同為3.9厘，花旗、集友及交銀香港齊報3.85厘。東亞的門檻是10萬元，以上限1,000萬元及年息3.95厘計，大戶全期賺盡39萬5千元利息。
專家料定存息暫仍減快加慢，從本周的半年及1年期失守4厘關可見一斑，畢竟拆息仍低企，港元隔夜拆息現為兩厘；1個月拆息報3.05厘，遠較今年初的4.21厘低。後市視乎本港經濟復甦力度，高息吸存才有較多貸款出路，星展香港經濟師謝家曦指，今年GDP料V型反彈6.5%，東亞料升5%；財政司司長陳茂波於上周公布預算案時，預期今年經濟增長介乎3.5%到5.5%。
- 其他港元定存計劃：
- 集友1年期3.85厘
- 交銀香港1年3.85厘
- 大新半年及1年3.8厘
- 南商13個月3.8厘
- 工銀亞洲1年期3.8厘
- 大眾銀行1年期報3.7厘
- 花旗半年期3.46厘
- 建行亞洲1年期3.45厘
- 富融半年期3.4厘
- 星展1年期3.3厘
- 信銀國際1個月及兩個月2.75厘，1年3.9厘
至於滙豐、恒生、渣打、中銀香港4大行港元定存方面
- 3個月︰
- 滙豐及中銀︰3.1厘
- 恒生︰3.09厘
- 渣打香港︰3厘
- 半年期︰
- 渣打︰3.4厘
- 滙豐及中銀︰3.3厘
- 恒生︰3.19厘
- 1年期︰
- 渣打︰3.6厘
- 滙豐及中銀︰3.5厘
- 恒生︰3.1厘
恒生指，該行會不時按市場情況提供各類定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立12個月港元定期存款，特優年利率為3.1厘。
此外，計及中小行在內，全周的高息榜以1年期大執位，因大新及信銀國際齊取消4厘息而失落雙冠軍；東亞忍手頓變反超前。半年期亦因大新減0.2厘至3.8厘，反而集友新推3.85厘，險勝東亞的3.8厘而晉級榜首。
- 綜觀短中長期的存息王︰
- 7天短息王︰恒生10.9厘
- 1個月最高︰Mox Bank向新客提供10厘息的截止期，剛由2月底延至3月底
- 3個月最高︰平安壹賬通（PAOB）6厘
- 半年最高︰集友3.85厘
- 1年期3大高息︰東亞3.95厘
虛擬銀行方面，本周半年及1年期大執位，富融（Fusion Bank）加息，而PAOB新推1年特惠息，兩行取代livi bank而居首。
- 虛銀高息榜︰
- 1個月短息王︰Mox Bank10厘
- 3個月最高︰平安壹賬通（PAOB）6厘
- 半年期最高︰富融3.4厘
- 1年期最高︰PAOB的3.8厘，livi bank3.5厘，富融（Fusion Bank）、匯立（WeLaB Bank）齊報3厘；AirStar Bank 3.1厘；Mox Bank 3.3厘、以及眾安（ZA Bank）的3.31厘。順帶一提，富融向推薦好友開戶獲6厘加息券。
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特約記者︰曾桂芬
責任編輯︰李勝君