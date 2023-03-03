【港元定存】 港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息

▲ 本周恒生帶頭減港元定存息。

踏入季結月，港銀並非如過往一面倒加息，冀粉飾首季業績，全周共有13間大小銀行調整港元定期存款息，當中5減5加，另外3間又加又減。先說減息者，恒生（00011）於本周一（2月27日）帶頭削3個月、半年及1年期0.1厘；單以2月計已5度調低存息。

●銀行調息5減5加 3行又加又減 大新撤4厘息 半年及1年享3.8厘

大新（02356）把4厘息下架，削半年及1年0.2厘至3.8厘；南商撤13個月4厘息，下調0.28厘至3.8厘。星展狠削4個月以上年息，當中1年期劈0.5厘、至僅得3.3厘；招商永隆減分行開立的3個月及半年期0.1厘，尚幸保持電子渠道開立半年期享3.55厘。

反觀，加息者分別為︰集友全面調升0.1厘，1年期的新息率3.85厘；工銀亞洲上調1年期0.15厘至3.8厘；花旗加半年期0.13厘至3.46厘；建行亞洲3連加，其中1年期勁升0.45厘，新報3.45厘；富融驟加半年期0.4厘至3.4厘。

●信銀國際吸短錢 1及2個月2.75厘 1年4厘不再 僅3.9厘

至於大眾銀行加完又減，目前1年期報3.7厘；交銀香港則短加長減，1年調低0.1厘至3.85厘；同樣，信銀國際搶短錢，新推1個月及兩個月2.75厘，卻撤1年4厘息，只得3.9厘。

●專家料存息減快加慢 半年及1年期4厘絕迹

專家料定存息暫仍減快加慢，從本周的半年及1年期失守4厘關可見一斑，畢竟拆息仍低企，港元隔夜拆息現為兩厘；1個月拆息報3.05厘，遠較今年初的4.21厘低。後市視乎本港經濟復甦力度，高息吸存才有較多貸款出路，星展香港經濟師謝家曦指，今年GDP料V型反彈6.5%，較東亞（00023）料升5%為高，暫為市面最進取的預估；而財政司司長陳茂波於上周公布預算案時，預期今年經濟增長介乎3.5%到5.5%。

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另方面，比拼4大行的最新年息︰

3個月︰

滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）︰3.1厘

恒生︰3.09厘

渣打香港（02888）︰3厘

半年期︰

渣打︰3.4厘

滙豐及中銀︰3.3厘

恒生︰3.19厘

1年期︰

渣打︰3.6厘

滙豐及中銀︰3.5厘

恒生︰3.1厘

今年已是恒生第7度下調定存息，較滙豐6度減多，中銀只是3度出手。

恒生回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供各類定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立12個月港元定期存款，特優年利率為3.1厘。

此外，計及中小行在內，全周的高息榜以1年期大執位，因大新及信銀國際齊取消4厘息而失落雙冠軍；東亞忍手頓變反超前。半年期亦因大新減0.2厘至3.8厘，跟東亞看齊而膺雙冠王。

綜觀短中長期的存息王︰

7天短息王︰恒生10.9厘

1個月最高︰

＊渣打香港、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank，向新客提供10厘息的截止期，剛由2月底延至3月底。

＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞。

●PAOB 3個月6厘稱冠 東亞1年3.95厘 存1000萬全期賺息39.5萬

3個月最高︰平安壹賬通（PAOB）6厘

半年最高︰東亞及大新3.8厘

1年期3大高息︰＊東亞3.95厘

＊信銀國際、創興及南商同為3.9厘

＊花旗、集友及交銀香港齊報3.85厘

如以東亞的門檻是10萬元，以上限1,000萬元及年息3.95厘計，大戶全期賺盡39萬5千元利息。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周半年及1年期大執位，因騰訊（00700）及港交所（00388）有份虛銀富融（Fusion Bank）加息，而PAOB新推1年特惠息，兩行取代中銀香港、怡和系及京東數科擁有的虛銀livi bank而居首。

檢視虛銀高息榜︰

1個月短息王︰Mox Bank10厘

3個月最高︰平保（02318）牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）6厘

半年期最高︰富融3.4厘

1年期最高︰PAOB的3.8厘，跑贏livi bank3.5厘，富融（Fusion Bank）、以及TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLaB Bank）齊報3厘；小米（01810）牽頭虛銀（AirStar Bank）的3.1厘；Mox Bank的3.3厘、以及眾安（ZA Bank）的3.31厘。順帶一提，富融向推薦好友開戶獲6厘加息券。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

