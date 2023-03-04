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【玄人‧峰語@iM網欄】玄學係咁解 補充科學的盲點

名人薈萃 10:00 2023/03/04

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很多人說，科盡頭是神學或哲學，原因是世間上很多事情都不能以科學去解釋。首先，很多人對科學其實仍是一知半解，以為科學一定是對的，因為它可以被計算、被量化，可以程現在人的眼前。其實，真正的科學，從來的定義就是先立論，再實驗，然後透過實驗結果去驗證道理是否成立及存在，而現代的醫學、傳統工業、高科技產業，飛機飛行、農業耕種……等，都是經過長年累月的科學驗證已成。不過，大家要留意一點，今時今日我們眼見的所謂科學，是經過無數對前人科學予以的否定、改良、再驗證，才有今天的面貌及應用，換言之，任何科學是可以被推翻，是可以錯的，它亦是不可以解釋世間上任何東西，只可以解釋局部及特定環境下發生的事物。好像我們看到七色的光譜，但這卻不是光的全貌，有些光波頻率如紫外光、紅外線,等，我們肉眼是看不見的，但看不見不等於不存在。

今天的主題不是探究科學，而是想大家明白世界之大無奇不用，我們所見所識，可能只要世間的皮毛。當然，學海無涯，一個人沒可能在一生短短的旅程，去盡學世間的知識，所以每人學習及發展的知識是不一的各有專長，各有強項。問題是，正正因為社會資訊發達，物質豐富，世間無形中出現了一套約定俗成的價值觀，也是一把「無形的尺」，來衡量人的成敗得失。有時候，大眾會受此「無形的尺」所影響，做事會遠離自己做人做事的初心，遠離自己應有的強項，而當走進另一領域時，又發揮不了自己所長，最終迷失了自己。我不是反對人上進及鼓勵固步自封，而是在學習的過程中，也要先了解自己的強弱、定位，因此中國古時曾經有一段時間「理學」大興，目的就是希望每個人可以做到「明心見性」。因為每個人做到自己最好一面，好的東西就會自然跟隨而來。

近年興起一套財務自由之風，簡單而言即透過投資錢搵錢去締造被動收入，有了被動收入，自然就不用打工，可以想玩就玩，想吃就吃。平心而論，我也認為人真的需要財務自由，投資是可以達到的目標的其一工具卻非唯一工具。然而，很多人卻將投資跟財務自由劃成等號，沒有前者就不能到達後者的目標，因而反而迷失於投資的領域上。事實上，到今日為止，於投資領域上明明有很多先賢的經驗、投資模組去幫人投資，但為何損手的仍是比財務自由者眾呢？其一原因就是人們在自己的弱項花了太多精力。

作為一個玄學研習者，我會大膽講句玄學在某些層面上是可補充科學上的盲點，因為很多事情科學解釋不了，但從玄學角度可找到答案。所以今時今日仍有人說玄學是迷信之說，我只會回應：「施主，你看到七色彩虹，但真正彩虹有多少顏色呢？」

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作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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