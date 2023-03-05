【大行報告】嗶哩嗶哩績後大升一成、券商反應冷靜？　高盛輕微上調目標價、富瑞：今年毛利率明顯改善　摩通：現時估值不具吸引力

▲ 【大行報告】嗶哩嗶哩績後大升一成、券商反應冷靜？ 高盛輕微上調目標價、富瑞：今年毛利率明顯改善

「B站」嗶哩嗶哩 （09626） 周四公布業績，雖然收入稍遜預期，但管理層在分析員會議上稱，今年目標將經調整淨虧損減少一半，令淨虧損率由去年的30%改善到14%。「B站」港股周五全日大升一成，收報168.9元，成交10.6億元。綜合券商分析，「B站」今年營收指引略低於預期，反映短線遊戲收入依然較弱，但增值服務和廣告業務貢獻，毛利率有望改善。

摩根大通維持ADR目標價為24美元，富瑞最新維持其「買入」評級，ADR目標價為22.1美元。高盛則上調其目標價1.1%至25.6美元，維持「中性」評級。

摩根大通：現時估值不具吸引力

摩根大通預計，「B站」首季收入增長為3%，因爲毛利潤較低的電商業務或需要重組，拖累整體收入增長。另外，「B站」有望在2024年達到營運收支平衡，毛利率按年提升6-7個百分點至24%，固定成本節省 3-4 個百分點，故此經調整虧損有望按年下跌。

摩通預計，「B站」首季廣告收入按年可超20%，惟次季增長可能減少16%，或遜於其他競爭對手，如百度、微博、及愛奇藝等影視串流平台。摩通指，「B站」大部分廣告客源為遊戲、3C（電腦、通訊及消費電子）、汽車、快消品及化妝品，惟這些領域的廣告觸及率仍需時間復甦；遊戲方面，目前「B站」今年新發布的遊戲數量有限，僅8款遊戲，遜預期，料首季遊戲收入按年跌14%。

摩通指，「B站」目前的估值不具吸引力，推算2023及2024財年的市盈率為29倍及25倍，故此維持目標價為24美元，與大市相若。

富瑞：今年淨虧損有望收窄至37億元

富瑞表示，嗶哩嗶哩去年第四季收入符預期，經調整淨虧損優於市場預期，公司今年將聚焦收入增長、減低虧損及提升DAU增長，而今年收入指引介乎240億至260億元（人民幣，下同），符合該行預期。

該行預計，其廣告和增值服務今年可增長逾2成，但電商業務收入按年將減少、遊戲業務在次季新遊戲發布前也繼續表現疲軟，料全年整體毛利率將達25%，按年升7.4個百分點。該行又料，公司今年經調整淨虧損將收窄44.8%至37億元，故給予其目標價22.1美元，維持「買入」評級。

該行補充指，預期今年公司可減少30億元虧損，是基於其毛利有望增加20億元，以及營運費用可節省10億元。另預計其自行開發遊戲收入貢獻進一步增長，該部分去年佔遊戲收入逾5%。

高盛：上調其目標價1.1%至25.6美元

高盛指，b站今年營收指引略低於該行預期，將2023及2024財年收入預測下調7%，惟管理層承諾縮減利潤較低的業務業務，以及推行減少營運開支的措施，故上調其目標價1.1%至25.6美元，維持「中性」評級。

高盛表示，受惠於宏觀環境的改善及互聯網監管鬆綁，公司廣告收入有望恢復增長，預計在今年1至2月的廣告收入按年升2成。該行指，嗶哩嗶哩有望成為首個復甦的廣告平台，料首季的廣告收入按年增長22%，領先其競爭對手百度 （09888） 及微博 （09898） 。

另外，高盛表示，管理層計劃削減經營開支，以達收支平衡，同時提升銷售毛利率，措施包括（1）削減與直播主的收入分成；（2）縮減利潤較低的業務，包括電子競技再許可及1P電子商務。該行預計，若順利推行上述措施，公司可削減10億元營業費用，淨虧損率將收窄17個百分點至14%。

手機遊戲方面，高盛指，該業務仍處於研發階段，短時間内難以出現一流遊戲，並下調其首季收入預測16%，受累於傳統遊戲疲軟的表現。 高盛又引述高層指，過去2年執行力不足，表示未來將集中資源創造一流的遊戲，意味在2025年前難以出現。

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記者：伍鍵文