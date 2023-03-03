大圍居屋海福花園兩房累減104萬售　持貨逾38年升值逾25倍

美聯物業吳焯誠表示，大圍居屋海福花園2座高層G室，實用面積482平方呎，屬兩房單位，間隔方正，面向西南鄰近港鐵大圍站，交通便利，加上今年將有新商場落成，買家決定在大圍區內置業，心儀海福花園間隔實用，景觀開揚，原業主去年叫價750萬元，逐調低叫價至700萬元，有見買家具有誠意，願意減價促成交，而最新印花稅寬減後，令是此單位符合買家預算，故即拍板入市，單位終以646萬元自由市場價成交，累減104萬元，折合實用呎價13,402元。

業主於1985年以約24.5萬元購入物業，持貨逾38年，帳面獲利621.5萬元，期內物業升值25.3倍。大圍二手市場不斷升溫，2月區內公屋及居屋成交近20宗，較1月成交量上升近四成，樓價亦錄約5%升幅

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