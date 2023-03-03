【回鄉資訊】高鐵長途服務下周六起分階段恢復 4月1日全面恢復

政府宣佈，與內地相關單位協調，並在中國國家鐵路集團有限公司、中國鐵路廣州局集團和港鐵公司商討及配合下，廣深港高速鐵路香港段長途服務下星期六起逐步恢復，至下月1日全面恢復。本月11日起，每日首班由西九龍站至廣州東站的班次將不停福田和東莞兩個中途站，全程行車時間可望縮短逾十分鐘；每日首班由廣州南站至西九龍站的班次提前於早上7時5分開出，抵達時間相應提前至早上8時14分，更便利往來兩地的旅客。

高鐵香港段將率先恢復往來西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東三個站點的服務，市民可選乘有關綫路長途車到達11個中途站，即潮陽、佛山西、鮜門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普寧、三水南、汕尾、深圳坪山。下月1日起，高鐵香港段長途服務全面恢復，接通香港與廣東省以外的長途站點。此外，為更切合乘客需要，特區政府和港鐵公司與相關單位協商後，會微調和優化現有短途站點的服務。

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責任編輯：陳玉蓮