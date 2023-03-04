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【失業變創業】前港龍機師將駕駛艙搬「落地」　自製飛行模擬器延續飛行夢

14:00 2023/03/04

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擁有多年飛行經驗的本地民航機師胡智恒（左）和劉哲創立AerospaceTS，開放予公眾體驗商業航空的日常運作過程，並以自身的經驗提供指導。

受新冠疫情影響，過去兩年航空業陷入史無前例的大蕭條，其中國泰港龍航空更於2020年正式畫上句號，大批航空從業員加入失業大軍。擁有逾17年飛行經驗的本地民航機師胡智恒（Geoffrey）和劉哲（Chit）就未因此而被打敗，反而快速應變，將駕駛艙搬「落地」，自製獲得Airbus官方認可的1：1飛行模擬器。

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一直視機師為終身職業的Geoffrey和Chit，在飛行15年後竟被一場疫症導致失去了「翅膀」，無法於3萬呎高空飛翔。對於熱愛飛行的兩人來說，確實晴天霹靂。不過，幸好Chit當時有已有兩手準備。

Geoffrey解釋，由於2020年1月航班開始逐步取消，到3月基本整個排班表都空空如也，兩人被迫停工。曾任平面設計師的Chit就忽發奇想，自行建造Airbus A321neo 1：1模擬飛行器，「本來是為自己練習而製造。」Chit指，由於機師每半年須續牌一次，必須不斷練習。但當時停飛，實在難以熟習飛行的感覺。因此他以電腦軟件重新畫出機艙的每一顆按鈕，並由Geoffrey進行編程，仿製駕駛艙。

後來國泰港龍航空正式宣布停止營運，兩人笑言：「只能馬死落地行。」決定將過往15年的經驗，結合模擬駕駛艙念頭轉化成生意，於2021年設立AerospaceTS，開放予公眾體驗商業航空的日常運作過程，並以自身的經驗提供指導，盼能吸引航空業生力軍，為航空教育出力。同時，他們也將AerospaceTS變成練習場，以「友情價」出租讓同行在停工期間，可繼續訓練肌肉記憶，備戰續牌試，待行業復甦時再次衝上雲霄。

馬死落地行　經驗結合念頭轉化成生意

由民航機長化身「老細」，兩人均直言感覺大不同。Geoffrey表示，機師只需要在工作時間工作，放工後就是自己時間；但擔任自家公司的負責人，就要24小時待命，所有事情都要處理。

舉例指，客戶若在凌晨時間預訂活動，他們都要盡快回覆。另外，若當日當值的同事若碰巧遇上無法解決的難題，也必須立刻趕回公司提供協助，Geoffrey憶述：「有次同事趕急打電話給我，說怎樣都無法啟動模擬器，我只能放下手上所有事情回到公司，最後發現原來只是未插電。」他笑言，雖然很無奈，但作為老細，依然有責任要解決問題。

Chit則認為，以前打工是為了履行其他人設立的目標。而作為老闆，就要設立目標予自己。但他也補充，在創業後心態有所轉變，個人體會多了很多，

前半世一直很努力要進入駕駛艙，夢想實現了，就開始想下一步的計劃。

他坦言，未來想做好AerospaceTS，以另一個方法聯繫着航空業。

不過兩人強調，開設AerospaceTS並非要「教人揸飛機」，而是希望能夠提升大眾對航空業的興趣。也讓對航空業有興趣的人，模擬駕駛飛機的感覺，再去判斷及確認是否真的要入行。兩人多次重申，要成為機師，首先要真心對航空有熱誠，切忌只參考「雞精班」的標準示範，更不能只透過模擬器玩數個小時，獲取數張證書，就認為自己適合當機師。Geoffrey笑言：「若果只是為了應對面試而上來玩的話，我就建議不要浪費金錢。」他補充指，由於機師要不斷考試，甚至考到退休，若果沒有真正的熱情，就算幸運地過了第一關，未來也絕對不能捱得過。

Geoffrey又提到，若有心想成為機師，其實一眼便看得出來，「若真的熱愛一樣事物，一定會對它有基本的理論知識，甚至會自願去鑽研。所以根本不用其他人來『教』。」二人均表示，如果希望能成為機師，不如好好裝備自己。

如願重返天際　難分身只能轉型

自政府去年放寬大部分防疫措施和恢復通關，航空業也逐步復甦。在疫情期間成為失業大軍，而創立飛行體驗中心AerospaceTS的Geoffrey和Chit，近日也如願重返天際。要同時兼顧兩份工，身兼機師及老細，兩人坦言：「十分辛苦！」

Geoffrey解釋，目前最大的瓶頸位是沒有人手能夠處理體驗活動，「當時聘請了許多同行幫忙進行指導，但他們均已返回各大航空公司繼續擔任飛機師。現時只能靠自己『頂硬上』，在空餘時間接受預約。」Chit補充指，以目前情況確實難續以過往的方法營運，「我們都沒有分身術。」所以他們決定改變發展方向，除了在空餘時間進行體驗活動外，也將會利用作為數碼港培育公司而獲取的40萬港元，研發及設計家用飛行模擬器，並以產品形式出售。

AerospaceTS最新研發的家用飛行模擬器，每一個按鈕、字體及顏色，均是兩人帶着拉尺到真實駕駛艙逐一量度及記錄。（黃建輝攝）

Chit表示，產品目標於6月開始量產，年底正式出貨，「暫時想先了解市場需求，才因應情況決定產量。」Geoffrey笑言，產品的成本不算太高，最貴的只是時間成本，因兩人為了將駕駛艙完美複製，他們更帶着拉尺到真實駕駛艙，逐一量度儀表版的按鈕大小，記錄字體及顏色。他們期盼，待產品推出後，能夠讓外界更容易接觸到空中巴士的真實運作，從而培養下一代興趣。

 

記者：曾曉汶

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