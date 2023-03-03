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【科技一周回顧】科大短期措施容許使用ChatGPT　Signal警告將撤出英國

科技 18:30 2023/03/03

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

近日ChatGPT熱潮引起教育界對於AI會被濫用來作弊及「請槍」寫論文等擔憂，港大上月底更宣布禁用ChatGPT。香港科技大學（科大）最新就去信教職員，表示容許學生「有限度使用」生成式AI ChatGPT。

ChatGPT本周加推應用程式介面（API）方案攻企業客，表示可方便任何企業將ChatGPT技術導入到自家的應用程式、網站、產品或服務。但要留意的是，以上更新只限企業客受惠，對一般到訪的個人用戶沒有改變，仍需用VPN到訪ChatGPT，而ChatGPT至今未有推出自家的APP。

英國近日擬推出的新網絡安全法，被質疑有私隱問題，Signal主席Meredith Whittaker指如果英國新法案會削弱程式的加密服務，公司將離開英國巿場，不會破壞用戶對Signal高私隱通訊的信任。

短片應用程式TikTok屢次被質疑其安全性，多國政府以保障國家安全為由，下令員工或提醒民眾刪除該應用程式。歐盟委員會和理事會以網絡安全為由，禁止員工使用TikTok。

責任編輯：張寶燕

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