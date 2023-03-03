【談保說道】從日常理賠案學習 兩例解釋醫療及意外保險細節

香港地少人煙稠密，居住環境雖然擠擁，卻不乏戶外活動的空間。然而，在過去疫情持續的日子裏，香港人外遊活動明顯減少，而在防疫政策全面鬆綁後，被束縛了3年的香港人，全面活躍起來了！市面恢復車水馬龍，行街看電影食晚飯，通通「返晒嚟」！緩跑徑和郊野行山徑，假日時竟然人龍不絕，單車徑也擠擁得水洩不通！

踏入2月，每周都收到意外受傷的保險索償；最嚴重的，是多處骨折，竟然有2宗。

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自動電梯事故賠償

第一宗保險索償個案：年齡約68歲的女士，在商場範圍內的行人扶手電梯上落時，不知甚麼原因，扶手電梯突然緊急煞停，她來不及反應，抓不緊扶手，從電梯滾下來！幸好只有不多過5級的電動樓梯，便到平地，她的額頭撞腫了，沒有穿頭，而手腕骨折。商場管理員立即報警，呼召救護車送她去公立醫院。她接受了手腕骨接駁治療，出院後接受物理治療，但是受傷的手腕活動能力大不如前，近日常常感到痛楚，便自費向私家醫生求診，骨科醫生診治，發現斷骨的接駁有問題，需要入院重做接駁手術，她兒子十多二十年前為她買了個人住院和手術醫保，以及個人意外保險。今年的保費大約2萬元。

這次手術費近10萬元，當然是用住院和手術的那份醫保，索償可以覆蓋九成半，保留個人意外保險的意外受傷醫療保障利益，作後續的物理治療，每次1,000元。個人意外保險的骨折賠償，有2萬元。意外受傷醫療費用，每宗意外上限達1萬元。合共有3萬元作覆診和物理治療跟進用。這份意外保險每年保費1,500多元。及後，兒子向商場，提出追討管理疏忽責任的索償，通常這些民事訴訟追索程序，費時頗長，「慢慢搞啦」！

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單車炒車意外賠償

第二宗保險索償個案：45歲的女士，擅長戶外運動，與一班單車朋友，於熱門的單車跑道，風馳電掣，不幸被一些單車初哥攔路，在急速閃避之下，導致交通事故（炒車）！雖然有充足防禦裝備，手和腳3處骨折，韌帶撕裂。她即時被送進私家醫院，從急診室轉介骨科，立即進行接駁手術，住院4日，合共手術費30多萬！

她有基本醫療保險，今年保費6,500元。再加上全數賠償高端的醫療保險，墊底費8萬元。今年保費也是6,000多元，保障利益年上限3,000萬元！基本的醫療保險，可以填補墊底費需要，而高端的醫療保險，更有手術出院後跟進的治療，涵蓋時間180日，即出院後一切的覆診和物理治療，皆全數賠償！

她也有個人意外保險骨折的保障利益，有5萬元再加上意外受傷醫療費用每宗意外上限2萬元。她絕對不愁復康治療，加上出入交通特別安排的開支，意外保險的保費每年只是1,800元。

上述2宗個案，治療後再作康復評估，若出現有某程度的永久傷殘情況，更可從個人意外保險，永久傷殘保障，按醫生判斷傷殘的百分比得到賠償，上限100萬元。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第801期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱