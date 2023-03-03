▲ 【港鐵66】高鐵3.11起重啟廣東省長途列車、3月7日開售 4.1全面開通跨省長途列車服務

港鐵 （00066） 高速鐵路（香港段）今年1月15日重新投入服務後，港鐵公布，自3月11日起，重啟廣東省的長途列車服務，覆蓋肇慶東、汕頭、潮汕等14個站點，包括肇慶東、汕頭、潮汕、潮陽、普寧、葵潭、陸豐、汕尾、惠州南、惠東、深圳坪山、三水南、鮜門及佛山西，每天列車班次亦會由現時的77班，增至102班；車票將於3月7日開始預售。

乘客於3月7日起可透過12306購票平台或其他銷售渠道購買由香港西九龍站至廣東省站點的長途列車車票。由於全國高鐵已經調整長途列車的票價，由下周六起重新開通的列車服務將採用新收費。

每天首班北上前往廣州東站列車停福田及東莞站

港鐵稱，為配合乘客出行需要，由同日起，每天首班北上前往廣州東站的列車將會不停福田及東莞站，令行車時間由102分鐘縮短至約89分鐘，而首班由廣州南站南下的列車則會提早約一小時於早上7時05分開出，方便商務乘客。

至於跨省長途列車服務，將於4月1日星期六全面開通，屆時列車班次將大致回復至疫情前水平。港鐵指，跨省長途列車服務詳情將於稍後經過與內地相關部門及政府商討後，作進一步公布。

所有乘搭高鐵列車的乘客須配戴口罩

港鐵提醒，雖然本港已全面撤銷強制佩戴口罩的要求，惟按內地規定，所有乘搭高鐵列車的乘客須配戴口罩，乘客出發前亦應確認已填妥內地要求的電子健康申報，並預留足夠時間過關。

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