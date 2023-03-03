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【賽馬會】馬會承諾不會因有關額外博彩稅而裁員 並維持每年不少於45億元恆常捐款

理財智慧 18:49 2023/03/03

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在最新一份《財政預算案》當中，財政司司長陳茂波提出，向香港賽馬會徵收每年24億元「額外足球博彩稅」。日前馬會行政總裁應家柏向員工發內部信，承諾不會因額外徵稅而裁員，並會維持每年批出45億元的恒常捐款。

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【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

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應家柏表示，應家柏指，馬會明白政府所面對的財政挑戰，以及作出額外徵稅的理由，但反對增加現已達50%的足球博彩稅率。他指出，加收額外博彩稅可能會對日後造成不可逆轉，令馬會無法提供具競爭力的賠率及博彩產品。但反對增加現已達50%的足球博彩稅率。

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他又提到，即使增加「額外足球博彩稅」會對馬會構成巨大影響，但馬會對未來仍然感到樂觀。然而，需要審慎管理成本，員工需更有效率工作，並加強協作，須以明智及具策略性的方式運用資源。

【職場趣聞】公司唔比員工連續請AL係咪正常? 到底勞工法例畀唔畀?【下一頁

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撰文：鄭日棱

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香港 博彩稅 博彩 應家柏 陳茂波 財政預算案

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