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【港產AI平台】助SEN學童制定訓練內容　簡單「幾個掣」評估狀況

科技 16:00 2023/03/04

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貝智教育機構旗下的貝智人工智能（Bridge AI）首席執行官黃俊文透露，本港已有8間特殊學校使用其AI系統平台，協助提升訓練及管理效率。

疫情下，特殊教育需要（SEN）學童的學習同樣深受影響，部分訓練亦要暫停。有本港教育機構開發人工智能（AI）系統及行為治療遙距學習應用程式，讓AI協助向家長建議個人化教育計劃（Individual Education Plan，IEP），確保在疫情期間也可如常在家中為子女提供適切的訓練。

推出後，更陸續有特殊學校查詢能否引入該系統，進一步協助教育界提升訓練及管理效率，節省處理行政工作時間。

貝智教育機構旗下的貝智人工智能（Bridge AI），早在2019年夥拍應科院開發AI系統。由於其教育機構在2014至2019年曾訓練逾300名SEN兒童，已收集了幾百萬個數據點，因此僅花約一年時間，在2020年已經開發出協助編制訓練內容的系統及平台。Bridge AI首席執行官黃俊文 （Victor）直言：

該系統的發展可以很快應用到不同地方，包括對外應用：學校、社區中心、NGO、私營兒科中心，以至海外市場等；對內就是自己的教育中心。

一般而言，SEN學童需要在一小時內接受約 12 種訓練，部分內容更要求學童反覆完成多次。Victor分享，透過該系統平台直接記錄訓練數據後，家長、教師及行為治療師等都可以更迅速地分析學童表現，無需要再大費周章來生成報表、可視化數據等，簡單「幾個掣」就可以評估學童狀況及制訂訓練內容。

透過該系統平台直接記錄訓練數據後，教師及行為治療師只需簡單幾步，便可生成報表及可視化數據等。（張寶燕攝）

平台更可用於拓展社區支援網絡，訓練NGO的員工及義工成為特教導師，為SEN學童提供行為治療服務。過去兩年已訓練超過60名特教導師，未來5年目標增至2,000名。

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除了應用程式，該團隊又想到以利用物聯網（IoT）智能手帶實時收集學童心跳同汗水等數據，讓老師、行為治療師與家長們可以進一步掌握學童的心理及情緒狀況，並且分析投入度、主動性及集中力等，助作出教學調整，提供適當訓練。

Victor透露，該團隊早前夥拍中大及教大教授進行一項關於利用物聯網（IoT）智能手帶提升特殊教育需求「應用行為分析」（ABA）教學法成效的使用者研究，該成果已在2021年10月刊登於國際期刊MDPI Sensors。

參與該研究的包括香港一所特殊學校共15名學童及10名教師，結果顯示，其中13人（約87%）學童在使用後有顯著進步。即使是30分鐘的課程時間，學童每次在所有訓練任務的成績，也平均提升了5分。同時反映如果能接受更長時間的治療，可能會更顯著改善。

團隊早前又想到利用物聯網（IoT）智能手帶實時收集學童心跳同汗水等數據，進一步掌握學童的心理及情緒狀況。（刊登於MDPI Sensors期刊圖片）

有鑑於新加坡也正尋求該類創新科技應用，Bridge AI去年也獲邀請參與當地的挑戰賽並成功晉身決賽，揚威海外。Victor指，團隊已為新加坡國家社會服務理事會NCSS支持的慈善機構太和觀（THKMC）提供智能手帶解決方案。同時，新加坡資訊、通訊及媒體發展管理局（IMDA）將共同負擔70%的原型開發費用，其餘30%則由NCSS出資。

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本地科技團隊要發掘合適的技術人才向來好不容易，加上近年全球各地的科技產業求才若渴。他指，團隊在去年6月還加入了數碼港培育計劃，獲取發展資金之餘，還協助找到人才加入。去年10月又獲邀到數碼港創業投資論壇，接觸投資者。

他還透露，在2023年的研發計劃，將進一步夥拍中大和教大研究團隊研發特製手袖，繼續拓展方案的可能性。

該特製手袖分別能蒐集SEN學童的皮膚表面溫度和濕度、心跳間隔等數據，以分析學童的情緒。

例如在約15秒前已經可以提醒教師，學童的情緒將有變化，或者預早提醒學童冷靜下來等；以及發展影像語音分析系統，助提升小組教學效率。

記者：張寶燕

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