▲ 【大灣區航空】中美關係緊張照買波音飛機？ 黃楚標：香港行一國兩制、不否定日後買C919

大灣區航空（Greater Bay Airlines）與波音公司簽約協議訂購15架波音737MAX系列的737-9客機，同時簽署購置5架寬體波音787夢幻客機（787 Dreamliners）的意向書。對於近年中美關係轉差，照向美資公司購買新機隊，大灣區航空主席黃楚標稱：「香港是一國兩制的地方，商務往來與政治拉不上關係，今次只不過是飛機製造廠是美國，我們用家是香港。相信與政治我們不會扯上太大關係。」

對於未來會否購入國產窄體客機C919，黃楚標稱，一直有留意C919發展，亦見到中國商飛公司賣出很多客機，「遲些不否定會用，但現階段有供貨的就是波音」。

大灣區航空行政總裁許漢忠則稱，無人向他提及潛在政治問題，並指黃楚標持有的東海航空同樣有使用波音737客機，從培訓、維修角度，沿用波音客機既合理又可降低單位成本，「航空界共同語言是，當你選定特定航機型號，你不會希望轉變。

黃楚標：滿意大灣區航空商務

大灣區航空去年7月起啟航，目前營運來往香港至4個區內航點，黃楚標稱：

（航空界）復甦需要時間，正如叫你除口罩都需要過程，我本人對大灣區航空的商務是滿意的，而且比想像中好，目前是缺少運力。我們希望提供又平又有服務的航空選項，給香港人多一個選擇，對大家平些都好。

黃楚標在致辭時提及引進波音737—9後，公司可以提供商務客位選項，他其後補充，商務艙安排會按不同航線的需求而推出，不會是「架架都有」，同時需要服務團隊運作暢順。至於何時落實訂購787客機，他表示，當公司飛行和營運上軌道後，安全性、商務因素都趨穩定，會考慮引入787客機。

大灣區航空目前訂購15架737-9客機，預計將於2024年至27年交付，在此之前大灣區航空將引進多架上代波音737-800客機，配合需求。

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記者：麥德銘