【消費優惠】BEANS Bakery 賣剩麵包自由定價 ! 你會放低幾錢？

香港不少麵包店都會賣剩不少麵包，以前的年代會讓員工拿回家。後來因為商業考慮不少公司都取消這個方案。最近，BEANS Bakery公佈，即日起BEANS烘焙店每日賣剩的麵包，將會於關門後放置於門前自助出售，客人可以按照付個人負擔力，自由定價購買麵包，從而減少浪費食物。

店方又強調，烘焙店每天難免有賣剩的麵包，雖然數量不多但每個都是安全、美味、新鮮的，期望可以造到各取所需，同時響應珍惜食物。

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不過要留意只限馬鞍山街坊，若有興趣不妨留意。

BEANS Bakery荳子烘焙 自由定價詳情 日期：即日起至另行通知 時間：20:00開始（每晚） 地點：BEANS Bakery門口 付款方式：可以投入錢箱，只接受現金。

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責任編輯：陳玉蓮