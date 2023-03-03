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【大行報告｜濠賭】永利全日插4%　大摩對可換股債券看法負面、目標價予8.5元

股市 16:19 2023/03/03

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【大行報告｜濠賭】大摩對永利可換股債券看法負面　目標價予8.5元

永利澳門 （01128） 擬發行6億美元可換股債券，摩根士丹利發表報告指，轉換後集團股票或稀釋約10%，考慮到行業在今年第一季已將自由現金流轉為正數，這個債轉股攤薄影響將為負面，維持「與大市同步」評級，目標價8.5元。

永利股價全日跌4.3%，報7.73元，成交額大增至10.5億元。

摩根士丹利指，公司今年首兩個月收入為3.93億美元，按年升75%，佔2019年47%，而澳門賭收同期按年升55%及佔2019年的44%，即意味永利首兩個月佔澳門賭收15%。

在農曆新年期間，公司每日EBITDA為400萬美元，2月中場賭廳跌至2019年82%，直接貴賓廳和零售銷售為2019年的120%及178%。另外，公司淨債務為52億美元，包括2024年9月到期的47億美元、4.875厘債券。

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編輯：姚卓然

EBITDA 債券 股票 目標價 大行報告 永利澳門（01128） 可換股債券
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