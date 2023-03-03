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【恒大3333】傳恒大推1萬個物業大促銷 260個城市同步啟動

股樓投資 16:35 2023/03/03

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內地媒體報道，恒大集團（03333）主席許家在2月28日主持集團月度工作會議時，提出要在3月份推出1萬套房大優惠促銷，實現首季業績開門紅。

據報集團計劃在內地260個城市同步啟動，產品涵蓋住宅、商舖和車位等不同物業類型，滿足不同群體需求。

根據克而瑞等機構統計數據，2月恒大單月合同銷售額有46.8億人民幣，按月增長1.4倍，按年急增近6.7倍，重回全國房企銷售排行榜30強。

延伸閱讀：【多圖】雨後示範單位陪你睇　間隔方正 露台寬闊【見下頁

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記者：李兆明

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中國恒大（03333） 車位 商舖 港股 銷售

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