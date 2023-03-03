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【ChatGPT威脅】引入ChatGPT　企業料最多慳78萬

科技 16:16 2023/03/03

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政府及企業開始引入ChatGPT以提升員工工作效率。

ChatGPT自去年11月在上市後，其強大功能吸引大批人爭相試用。不止學生使用其協助做功課，政府及企業亦開始引入ChatGPT以提升員工工作效率。ResumeBuilder.com在二月對美國1,000名商界領袖進行調查，以了解企業的ChatGPT使用情況。

【ChatGPT爭議】蘋果憂AI生成兒童不宜內容　阻引入ChatGPT功能App更新上架

【ChatGPT學界爭議】科大：容許學生有限度使用ChatGPT　建議更新使用AI工具指引

該調查顯示，有49%公司已引入並正在使用ChatGPT，更有93%公司表示會擴大其使用範圍。而在未引入ChatGPT的公司當中，有30%企業指正計劃使用此技術，85%的企業稱會在未來6個月引入。

擁AI經驗　或為求職者加分

現已使用ChatGPT的公司中，有66%將其用於編寫代碼，58%將其用於文案或內容穿左，57%用於客戶服務，52%用於創建會議或文檔摘要，更有公司用其來協助招聘。有92%商業領袖認為，未來求職者有人工智能（AI）或聊天機械人的經驗會加分。

99%受訪公司認為在使用ChatGPT後開支減少，48%公司節省超過5萬美元（約40萬港元），更有11%公司節省超過10萬美元（約78萬港元）。

不過，有人歡喜有人愁，ChatGPT助企業節省開支的同時，卻會導致員工飯碗不保。報告提到，自去年11月起，48%受訪企業表示已出現ChatGPT取代員工的情況。也有33%商界領袖表示，「肯定」在2023年內會有員工因ChatGPT而被解僱，另外也有22%受訪者表示「可能」。展望未來5年，63%的商業領袖認為ChatGPT「肯定」或「可能」導致裁員。

【ChatGPT API】OpenAI推出新版ChatGPT API　企業客價格平90%　個人用戶仍需用VPN

責任編輯：歐朗欣

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