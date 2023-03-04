【儲蓄有法】錢可以放銀行儲蓄 仲有呢幾途徑可以增值財富

一般而言，不少人認為儲蓄是將錢放到銀行等收息，不過事實告訴我們等收息並不會致富，而且增值的速度亦太慢。所以迢一次我們教大家，除了將錢放在銀行，其實亦有多個途徑可以幫助大家財富增值。



1. 銀行儲蓄及定期存款

一般而言，可以將應急資金及短期儲蓄放在安全的理財產品上，例如銀行儲蓄戶口或定期存款，因為有需要時可以隨時動用，保持其流動性。



2. 股票及基金

另一部分資金可以用作長線儲蓄，可以投放在回報較高的投資工具，如股票或基金。不過要留意這些投資工具亦有一定的風險，可以可使你的儲蓄快速增值同時亦可以令你有損失，故此需要作好風險管理。

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3. 儲蓄保或醫療保

另一部分的資金用作購買儲蓄保或醫療保險待，這部分的資金不會佔去收入很大的部分，卻可以為你的生命作出保障，遇到突發事時可以有多份保障，在一定年期後亦可以得到一筆回報，這樣可以對沖未知的風險，同時又可以儲蓄，為財富增加。雖然其回報不及基金及股票，但相對而言是一份具安全性的投資。

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責任編輯：陳玉蓮