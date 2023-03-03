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【港交所旗下】LME：充分配合英監管機構FCA調查　將採取積極措施提高鎳市場流動性（第二版）

股市 15:38 2023/03/03

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【港交所旗下】LME：充分配合英監管機構FCA調查　將採取積極措施提高鎳市場流動性

英國金融行為監管局（FCA）已就港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）針對鎳的操作展開執法調查，確認調查基於公眾利益，並不再作進一步評論。LME回應表示，將採取積極措施提高鎳市場流動性，並充分配合英國金融行為監管局的執法調查。

FCA發表聲明表示，當局檢視了LME鎳市場暫停交易的事件，並對LME在2022年1月1日至2022年3月8日暫停期間的一些行為、系統和控制措施展開了執法調查。FCA已確認調查基於公眾利益，並且不會在正常政策發表任何進一步評論。

FCA：已檢視LME鎳期貨暫停事件　不作進一步評論

當局又對LME聚焦增加場外交易透明度以提升交易所內交易的風險管理感到鼓舞。FCA正在密切監督LME董事會為推動該計劃的有效和及時執行而進行的監督。同時，LME董事會的變動將擴大所需技術及經驗，當局亦將在計劃推進期間與英倫銀行緊密合作。

LME：將採取積極措施提高鎳市場流動性

LME回應指，正如早前宣布，LME和LME Clear正在各自準備一份實行計劃去闡明如何做到他們提議根據 Oliver Wyman獨立審查的建議，包括已經在進行的旨在加強其業務和市場的舉措。這將於2023年第一季度底進行。

與此同時，LME正在採取積極措施來增強鎳市場流動性，並即將到來的3月20日恢復亞洲時段鎳交易。LME也繼續努力改善場外交易市場透明度，以支持其場內交易的穩健風險管理，並讚賞FCA對這方面已經開展的工作的積極回應。

去年3月，LME鎳期貨市場出現大規模挾淡倉交易，LME鎳價格曾在約24小時間暴升2.5倍，導致LME煞停鎳市交易並取消部分成交。FCA發聲明，會與英倫銀行一同檢視LME處理鎳交易手法，認為其停市和重啟交易手法突顯出LME和相關市場的透明度問題。

（第二版加入FCA回應）

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編輯：姚卓然

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