▲ 【港交所旗下】LME：充分配合英監管機構FCA調查 將採取積極措施提高鎳市場流動性

英國金融行為監管局（FCA）就港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）針對鎳的操作展開執法調查。LME對英國金融行為監管局的聲明作出回應表示，將採取積極措施提高鎳市場流動性，並充分配合英國金融行為監管局的執法調查。

LME表示，正如早前宣布，LME和LMEC正在各自準備一份實行計劃去闡明如何做到他們提議根據 Oliver Wyman獨立審查的建議，包括已經在進行的旨在加強其業務和市場的舉措。這將於2023年第一季度底進行。

與此同時，LME正在採取積極措施來增強鎳市場流動性，並即將到來的3月20日恢復亞洲時段鎳交易。LME也繼續努力改善場外交易市場透明度，以支持其場內交易的穩健風險管理，並讚賞FCA對這方面已經開展的工作的積極回應。

去年3月， LME鎳期貨市場出現 大規模挾淡倉交易， LME鎳價格曾在約24小時間暴升2.5倍， 導致 LME煞停鎳市交易並取消部分成交。FCA發聲明，會與英倫銀行一同檢視LME處理鎳交易手法，認為其停市和重啟交易手法突顯出LME和相關市場的透明度問題。

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編輯：姚卓然