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【大行報告】摩通：派息能力存疑 下調中華煤氣至「減持」

股樓投資 20:35 2023/03/03

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摩根大通表示，在內地及本港公用股中，對2023財年的指引、應收賬款更新及股息將是公司最重要的驅動因素。該行對中華煤氣（00003）派息能力存疑，將其列入負面催化劑觀察名單，評級由「中性」下調至「減持」，目標價由6.5元降至6.2元。中華煤氣周五（3日）收報7.24元，跌幅1.8%。

 

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

對於燃氣公用事業，相對煤氣，該行將昆侖能源（00135）列入正面催化劑觀察名單，料或會增加派息。電力公用事業方面，該行認為在業績預報後，疲弱業績或已被市場反映。
 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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該行亦預計，兩會後更新的電力市場改革，可再生能源補貼和支持政策都將支持股價表現。近期煤價因礦難而反彈，致內地火電股走弱，亦為華潤電力（00836）提供了具有吸引力的切入點。

 

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責任編輯：鄭昊彤

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香港中華煤氣（00003） 港股 公用股 昆侖能源（00135） 華潤電力（00836）

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