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【大行報告】大摩：本港1月零售銷貨價值遠勝預期 收租股受驅動偏好希慎興業

股樓投資 16:59 2023/03/03

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摩根士丹利指出，本港1月零售銷貨價值同比升7%至362億元，已連續兩個月上升，並屬2020年1月以來新高，遠勝於該行預期，而零售銷售復甦驅動收租股的估值重評，如九龍倉置業（01997）及希慎興業（00014）。今年零售銷售有望同比升22%屬正面，考慮估值後，該行偏好希慎多於九置；前者預測今年股息率達6.3%，後者則僅3.3%。

 

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

 

該行提到，1月奢侈品零售同比升23.1%至44億元，也創2020年1月以來新高。該行上調香港今年全年零售銷貨價值增長預測，由原先15%上調至22%，以反映訪港旅客快速復蘇及新一輪5000元消費券。該行預計今年末季零售銷貨價值同比升24%，並達至2018年末季的95%水平。

該行亦表示，在低基數及訪港內地旅客大增下，預計2月香港零售銷貨價值同比升幅擴至47%。假設明年全年表現相當於今年末季的四倍，則明年零售銷貨價值有望同比再升10%。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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其他有廣泛香港零售敞口的港股包括領展房產基金（00823）、新鴻基地產（00016）及港鐵公司（00066）。

 

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責任編輯：鄭昊彤

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收租 港股 大行報告 希慎興業（00014） 新鴻基地產（00016） 九龍倉置業（01997） 港鐵公司（00066） 領展房產基金（00823）

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