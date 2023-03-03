【大行報告】滙豐研究：上季業績符預期按季扭虧為盈 上調理想汽車目標價至140元

滙豐研究表示，理想汽車（02015）去年第四季業績大致符合預期，按季扭虧為盈，錄得純利2.65億元人民幣，按年比較則下跌10%。該行維持對其「買入」評級，並將目標價由135元上調至140元。理想汽車周五（3日）收報98.85元，升幅1.1%。



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該行表示，理想汽車港股及美股股價自今年2月起調整，認為投資者對其產品銷量遭蠶食的擔憂，已很大程度反映於股價上。公司公布2月份銷量維持穩定增長，按年升98%至16,620輛，首季預期將交付5.2萬至5.5萬輛車，意味3月份交付量將超過2萬輛。

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該行相信，隨著L7及L8入門版的推出及量產，理想汽車的銷售勢頭將改善，但下半年的增長則主要受到整體市場需求變化所影響，因此仍然維持今明兩年銷量及盈利預測不變。

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責任編輯：鄭昊彤