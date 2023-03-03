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【積金局】劉麥嘉軒續任積金局主席　蔡加讚、彭一庭等人獲任積金局非執董

股市 18:40 2023/03/03

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【積金局】劉麥嘉軒續任積金局主席　蔡加讚、彭一庭等人獲任積金局非執董

政府公布，行政長官再度委任劉麥嘉軒為積金局的主席及非執行董事。與此同時，財政司司長委任「玩具大王」蔡志明之子、星島新聞集團 （01105） 聯席主席蔡加讚、亞洲聯合基建控股公司 （00711） 主席彭一庭、華泰金控首席執行官王磊，以及天禧顧問公司執董黃麗君為積金局非執行董事。立法會議員林振昇、議員鄧家彪，以及兩名官員獲再委任為非執行董事。上述任命為期2年，由今年3月17日起至2025年3月16日止。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，劉麥嘉軒自2017年3月起出任積金局非執行董事，並於2021年3月起擔任主席。深信她能繼續有效領導積金局推展各項重大的改革措施，以優化強積金制度。

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記者：伍鍵文

港股 亞洲聯合基建控股（00711） 星島（01105） 退休 許正宇 強積金 財經事務及庫務局 強制性公積金計劃管理局 財政司 公積金
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