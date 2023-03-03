【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元

滙豐宣佈於滙豐Reward+應用程式推出首個「獎賞錢e-Shop」合作商戶專頁，並邀得屈臣氏集團旗下易賞錢成為首個合作夥伴，讓滙豐白金Visa卡持卡人於Reward+以「獎賞錢」選購百佳超級市場、屈臣氏及豐澤的精選商品。

雙方去年三月開始推出客戶獎賞計劃，滙豐白金Visa卡持卡人將卡綁定到「易賞錢」應用程式，並於百佳、屈臣氏及豐澤憑卡消費，全年可享高達6倍「易賞錢 」積分及於會員折扣日享指定折扣優惠。迄今雙方合作踏入一周年之際，滙豐與易賞錢一週年推廣活動詳情。

• 最紅購物優惠 - 百佳超級市場 • 優惠推廣期：2023年3月3日至4月30日

全線實體店單一簽賬滿港幣500元，憑滙豐信用卡簽賬，可穫港幣50元百佳超級市場現金券，綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬，額外可獲得港幣20元百佳超級市場電子優惠券。

另外，屈臣氏及豐澤亦有推出回贈優惠，各個優惠的消費金額有所不同，消費者可以向相關店舖查詢。

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責任編輯：陳玉蓮