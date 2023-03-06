【儲蓄有法】消費前停一停 盡快開始儲蓄 讓財富不斷增值

一個人愈早開始儲蓄，他的財富增值會較其他人高。

以一個例子，A 及B 同樣是21歲。A在21歲畢業後已開始將10,000港元存入銀行作定存，年息5.5厘，一何有550元，複息計算，到50歲時，她的利息已經有15950元，其間他不需要做任何事，該筆資金已經為他帶來超過本金的數目，未計及將每年的利息繼滾存。B等到40歲時才投資10,000港元，按相同利率計算，到了50歲時，他收到5500元的利息，與A比較下，少了1萬多元，可見時間的重要性。

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一個人愈早開始儲蓄，他往後要做的操作愈少，因為複息效應的好處在於讓時間提高儲蓄的增值潛力。儲蓄時間愈長，複息效應的威力便愈大，因此若你想將來可以財富增值，盡早開始儲蓄。

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責任編輯：陳玉蓮