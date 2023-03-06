  • 21°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲蓄有法】消費前停一停 盡快開始儲蓄 讓財富不斷增值

理財智慧 18:16 2023/03/06

分享：

分享：

一個人愈早開始儲蓄，他的財富增值會較其他人高。

以一個例子，A 及B 同樣是21歲。A在21歲畢業後已開始將10,000港元存入銀行作定存，年息5.5厘，一何有550元，複息計算，到50歲時，她的利息已經有15950元，其間他不需要做任何事，該筆資金已經為他帶來超過本金的數目，未計及將每年的利息繼滾存。B等到40歲時才投資10,000港元，按相同利率計算，到了50歲時，他收到5500元的利息，與A比較下，少了1萬多元，可見時間的重要性。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

一個人愈早開始儲蓄，他往後要做的操作愈少，因為複息效應的好處在於讓時間提高儲蓄的增值潛力。儲蓄時間愈長，複息效應的威力便愈大，因此若你想將來可以財富增值，盡早開始儲蓄。

【職場趣聞】見完工出埋Offer 公司HR 打來溫馨提示「伏工」【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
定期存款 財務自由 儲蓄 經濟 畢業 著數優惠 養生

上一篇文章

何文田站瑜一部署月內推售　IB期主打兩房戶

下一篇文章

【健康調查】六成市民「三高」不自知 市民應早識別早治療
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
全球最強護照榜出爐 阿聯酋奪冠 香港下跌10位至54名
全球最強護照榜出爐 阿聯酋奪冠 香港下跌10位至54名
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款