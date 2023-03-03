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【消費趨勢】非必需品無人買　Costco第二季業績遜預期　料加年費助長收入

商業 15:19 2023/03/03

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美國零售商Costco昨（2日）公布今年第2季財務報告，結果遜於預期。

Costco首席財務官Richard Galanti將此歸因於國內通貨膨脹居高不下，令消費者縮減了非必需品（Discretionary Goods）的支出。Richard 指出，數據顯示高價、非必需品的需求持續下降，當中包含電子產品、珠寶和家庭用品，在2月和當季財務報告中表現最差。

Costco的第2季營業額按年增6.5%，至552.7億美元（約4,339億港元），惟低於分析師普遍預期的555.4億美元（約4,359億港元）。而在截至本月12日的當季，Costco淨利潤14.7億美元（約115.4億港元），去年同期則是13億美元（約102億港元）。

調高會員年費　CFO：只是時間問題

Costco的會員年費介乎60至120美元（約471至942港元）之間，上次調整會員年費已是在2017年，當時將「普通會員」年費上調5美元（約39.2港元）至60美元，「行政高級會員」年費上調10美元（約78.5港元）至120美元。

Costco的會員費收入從去年同期的9.67億美元（約75.9億港元），上升至今年的10.3億美元（約80.9億港元），而會員費收入是Costco毛利率的主要來源之一。

Richard 表示，Costco目前還未需要調高會員年費，惟這並非「要不要調高」的問題，只是「何時要調高」。

【環球貿易】去年第4季商品貿易晴雨表指數續跌　汽車商品看俏

責任編輯：楊嘉軒

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