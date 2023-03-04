  • 20°C
香港時間 : 2023304日 (週六) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲蓄有法】儲錢有難度?試試呢3個方法

理財智慧 18:07 2023/03/04

分享：

分享：

對於人工不高，生活支又出又多的香港人而言，儲蓄的確有一定的難度，很多人儲不到錢，會歸咎於人工太低，支出又多。但其實人儲蓄與收入高低不一定存在直接關係，高收入的人亦可以一個月儲不到很多錢，但只要你跟從以下的原則，不管收入高低都可以儲到錢。

1. 出糧後立即儲錢

這一點很重要，但真正做到的人並不多，因為很多人出糧後都會用作家用，生活支出，但只要有錢在銀行，人都是難以控制自己的。所以，出糧後立即將一筆錢儲起，餘下的錢才拿來作生活開支及消費，成功儲錢的機會便大大增加。儲蓄金額多少可以從最簡單的1000元開始，逐步增加。儲蓄是一個終生需要學習的事，需要找到一個感覺舒服的步伐進行，不要一開始芍自己太苛刻，這樣才可以一直堅持。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

2.  以現金取代信用卡

不少人對於金錢的觀念比較薄弱，因為太接觸現金。可以嘗試每天只帶定額的現金外出，吃飯交通支出等。每天將餘下的再儲起，你會發現當中的樂趣，讓自己減少衝動式的消費。信用卡最大的好處在於即使沒有充足的金錢仍可以購得心頭好，若你沒有足夠的錢，自然不能購物，消費時就會更加慬慎。

3.遠離損友

無法儲蓄當然是因為有一班「飲酒食飯」朋友，有時太多的應酬容易令人戶口數字清零。若你有一班每個月都有數日外出吃飯的朋友，建議你可以遠離或是只參加一次或兩次的聚會。要與朋友聯繫不一定要經常外出，有時靠信息或電話都可以。一舍月多次外出吃飯的支出已經逾2000多元，這筆數目若以儲蓄保險的形式儲起，將來亦是一筆理想的可支配金錢。

【職場趣聞】見完工出埋Offer 公司HR 打來溫馨提示「伏工」【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
7－Eleven 保險公司 財務自由 經濟 信用卡 儲蓄 編輯 儲蓄保險 銀行 議息

上一篇文章

【好去處】V Walk Pop-up Store 九巴仔及My Melody聯乘

下一篇文章

【家居精明】口罩太多用不完？3個意想不到的用途公開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元
【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元
有盈退休：做個無煩惱的收租公
有盈退休：做個無煩惱的收租公
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【有獎遊戲】賀成立90周年 恒生銀行推大抽獎遊戲 送出逾38000份豐富獎品（附詳情）
【有獎遊戲】賀成立90周年 恒生銀行推大抽獎遊戲 送出逾38000份豐富獎品（附詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款