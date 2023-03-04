【儲蓄有法】儲錢有難度?試試呢3個方法

對於人工不高，生活支又出又多的香港人而言，儲蓄的確有一定的難度，很多人儲不到錢，會歸咎於人工太低，支出又多。但其實人儲蓄與收入高低不一定存在直接關係，高收入的人亦可以一個月儲不到很多錢，但只要你跟從以下的原則，不管收入高低都可以儲到錢。

1. 出糧後立即儲錢

這一點很重要，但真正做到的人並不多，因為很多人出糧後都會用作家用，生活支出，但只要有錢在銀行，人都是難以控制自己的。所以，出糧後立即將一筆錢儲起，餘下的錢才拿來作生活開支及消費，成功儲錢的機會便大大增加。儲蓄金額多少可以從最簡單的1000元開始，逐步增加。儲蓄是一個終生需要學習的事，需要找到一個感覺舒服的步伐進行，不要一開始芍自己太苛刻，這樣才可以一直堅持。

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2. 以現金取代信用卡

不少人對於金錢的觀念比較薄弱，因為太接觸現金。可以嘗試每天只帶定額的現金外出，吃飯交通支出等。每天將餘下的再儲起，你會發現當中的樂趣，讓自己減少衝動式的消費。信用卡最大的好處在於即使沒有充足的金錢仍可以購得心頭好，若你沒有足夠的錢，自然不能購物，消費時就會更加慬慎。

3.遠離損友

無法儲蓄當然是因為有一班「飲酒食飯」朋友，有時太多的應酬容易令人戶口數字清零。若你有一班每個月都有數日外出吃飯的朋友，建議你可以遠離或是只參加一次或兩次的聚會。要與朋友聯繫不一定要經常外出，有時靠信息或電話都可以。一舍月多次外出吃飯的支出已經逾2000多元，這筆數目若以儲蓄保險的形式儲起，將來亦是一筆理想的可支配金錢。

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責任編輯：陳玉蓮