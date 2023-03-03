【蘋果AAPL】富士康擬斥逾54億在印度建新廠　用作生產iPhone

▲ 【蘋果AAPL】富士康擬斥7億美元在印度建新廠 用作生產iPhone

外電引述消息人士指，蘋果（美：AAPL）代工廠富士康計劃斥資7億美元（約54.6億港元），在印度新建一間工廠，以提高當地產量。據指，富士康正在敲定投資及項目細節，故計劃可能仍有變數。目前仍未知道建廠計劃是增加產能，還是轉移產能。

據市場分析指，隨中美關係越趨緊張，製造業正加速降低對中國的依賴。

消息稱，富士康計劃在靠近印度南部卡納塔克邦（Karnataka）首府班加羅爾機場的一塊300英畝土地上建廠，用作生產iPhone零件及組裝整部手機，及可能用作生產部分蘋果電動車的零部件。

若消息屬實，該筆投資將會是富士康在印度最大的單筆投資之一。消息指，預計新工廠可為當地創造約10萬個職位，但相對於富士康在中國鄭州市的手機零件裝配廠約20萬人，規模或少一半。

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編輯：伍鍵文