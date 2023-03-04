【家居精明】口罩太多用不完？3個意想不到的用途公開

口罩令於3月1 日正式完結，白港仍有不少人會繼續帶口罩。有人表示因為家中的口罩囤貨太多，不用實在太浪費，所以繼續帶口罩。但其實口罩除了帶在面上，亦有並他的用途，以下分享3個實用用途，讓你有多個選擇。

1. 抹布或除塵拖把

由於口罩外層是不織布，有靜電可以吸附塵埃等，同時亦能夠代替抹布用來擦拭物品上的灰塵。將其掛在拖把，可以拖地用完後直接掉去。

2. 肥皂起泡網

口罩的物料是相對有用的，只要口罩的一側剪開，放入肥皂，並將口罩掛在水龍頭旁邊，洗手時可以用作起泡，以後省去購買洗手液的支出。

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3. 洗碗清潔布

洗碗的清潔布經常需要更換，因為碗碟的油亦難以清洗。可以考慮將口罩稍微弄濕，再加上洗潔精，已經能夠成為不會刮傷廚具的清潔神器，而且清潔效果非常好，以後可以減去購買清潔布的支出。

其實口罩還有很多功用，有人會將口罩的掛繩剪下，用作收納冬天的頸巾之用，只要發揮創意，便不需要擔心口罩用不完，趁這個假期好好利用口罩，同時亦慢慢適應不用帶口罩的日子。

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責任編輯：陳玉蓮