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美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix

環球社會熱點 16:30 2023/03/03

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美國最新調查報告預測，當地成年人每日觀看影片社交應用程式TikTok的時間平均接近1小時，繼續擴大與Youtube的差距，觀看時間迫近串流媒體平台Netflix。

美國公民自由聯盟反對禁TikTok 憂侵犯言論自由 【下一頁】

市場研究公司Insider Intelligence周四（2日）最新報告指出，預料美國年齡屆乎25至54歲成年人今年每日觀看TikTok時間達56分鐘，大幅超越第3位的Youtube逾8分鐘。

報告稱TikTok在兩件前超越Youtube後發展持續迅速，觀看時間已接近Netflix。報告預計，今年美國成年人每日平均收看兩個平台的時間只差6分鐘。

Twitter傳第八輪裁員 馬斯克接手後7成半員工被炒 【下一頁】

報告指新冠疫情時民眾花費在社交平台的時間大幅上升，一大主因正是TikTok。在18至24歲年齡層，美國民眾每日平均觀看時間大約等同一套長篇喜劇。

同時，報告顯示千禧世代與X世代收看傳統電視的時間亦愈來愈少，更多觀眾亦可能在睇電視同時在睇TikTok。

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責任編輯：吳漢培

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