美佛州擬立法規管博客撰文 收錢寫州長前需先登記

美國佛羅里達州共和黨籍州參議員Jason Brodeur本周提出一項法案，要求博客在收取報酬撰寫有關州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、其他民選官員的文章前，需在州立法服務辦公室（Florida Office of Legislative Services）或道德委員會（Commission on Ethics）登記。

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若法案一旦獲得通過，博客發布關於當州民選官員的帖文，並收到或即將收到由帖文而獲得的報酬，便需在文章發布在5日內，到相關機構登記。若博客日後要發布更多關於州政府官員的帖文，必須提交月度報告，詳細說明帖文發布的地點、時間及收到報酬金額等。

法案亦規定，若博客未能及時登記，會被當局判以每日25美元（約195港元）的罰款，但每次發布的罰款上限為2,500美元（約1.95萬港元）。在報紙或其他類似出版物的網站則不包括在內。

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德桑蒂斯尚未對法案發表意見，而提出法案的Jason Brodeur周四（2日）則表示，收取報酬的博客猶如說客，行為是撰文而非表達意見。在說客必須登記並提交報告才能工作時，他認為亦應對收取報酬的博客一視同仁。

但紐約民權律師Ron Kuby則指，若法案獲得通過，亦難以經受法庭挑戰。他指就如現時記者無需註冊，當局不能強迫寫作之人登記。

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責任編輯：李俊儀