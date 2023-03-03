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【沽空狙擊】沽空機構Grizzly Research狙擊中通快遞 公司反駁：對業務及財務結構不了解 成功護航股價轉跌為升

股樓投資 15:46 2023/03/03

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沽空機構Grizzly Research發表報告，指中通快遞（02057）偽造財務報表數據，誇大利潤率，股價存在最少50%的下跌空間，不過中通快遞在午市前發出澄清公告，反駁指Grizzly Research缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本了解，缺乏對公司公開文件的全面解讀，股價今日亦轉跌為升。

受沽空報告影響，中通快遞今日（3日）股價在開市初段曾跌2.9%至185.1元，但其後回穩並輾轉回升，截至下午3時，中通快遞最新報192.2元，倒升0.8%，成交額3,900萬元。

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同場加映：【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

據Grizzly Research報告指出，中通快遞偽造財務報表數據，致令公司毛利潤是同業平均的2倍，考慮到公司人為誇大的利潤率，並採用倍數估值調整估算，報告認為，中通目前的美股交易價遠高於公允價值，至少有50%的下跌空間。

不過，中通快遞在早上11時許已發表澄清通告，指該沽空報告並無依據，其包含許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋。其亦缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本了解，缺乏對公司公開文件的全面解讀。公司董事會，包括審計委員會，正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益。

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記者：李兆明

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偽造 中通快遞—SW（02057） 下跌空間 港股 沽空

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