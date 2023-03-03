【能源需求】美汽油需求呈下降　分析師：將是永久性的轉變

美國汽油消費量持續減少，自2017年到2019年的高峰後，開始逐步下滑，2023年迄今的汽油需求指標也較2022年低，諮詢公司 Lipow Oil Associates的分析師Andy Lipow認為，汽油需求下降，將是永久性的轉變。

根據美國能源情報署（EIA）的數據，2017至2019年期間，美國汽油需求達到峰值，需求平均每日略高於930萬桶。

花旗集團大宗商品研究全球主管Ed Morse表示，美國汽油需求下降的原因包括人們提前退休；另外，企業亦正改變辦公室工作模式，改變員工所需上班天數，有自駕習慣的上班族，駕駛頻率也減少；再者，去年能源成本急劇上升，也影響了駕駛者的汽油需求。

Andy表示，遠端工作不僅改變了美國人的駕駛習慣，汽油成本飆升導致開車的人少了，加上電動車的可用性和銷量增加，他預計未來幾年汽油需求量將繼續減少，每年降幅約1%。

同一時間，柴油需求也出現下滑，Morse將此歸因於貨車變得越來越環保，加上經濟放緩，貨車銷量可能會減少。

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責任編輯：楊嘉軒

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