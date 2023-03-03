▲ 【中國經濟】瑞銀汪濤：料中國今年GDP目標定在5%左右 或再降準一次

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，預計在即將召開的中國全國人大會議上，政府將重申穩增長至關重要，政策定調積極寬鬆。在該行目前2023年GDP增長4.9%的基準預測下，並預計政府會將2023年經濟增長目標設定在5%左右。

該行預計中央將一般公共預算赤字率小幅擴大至GDP的3%，地方政府專項債限額小幅擴大至3.7至3.8萬億元，以及進一步放鬆房地產政策，預計2023年央行會再降準一次，不會下調MLF等政策利率，但LPR或將進一步小幅下調，信貸增速溫和回升至10%。另外，她預計政策會繼續強調提振消費，但不會出台全國性的大規模消費刺激或收入補貼。信心修復、科技創新與供應鏈自主可控將是政策關注重點。

不過，汪濤指，兩會的政策定調和支持力度有可能強於該行此前的基準預測，政府有可能設定更高的經濟增長目標（「5%以上」或「5.5%左右」）、一般公共預算赤字率（3%以上）和地方政府專項債新增限額（4萬億元或之上），LPR更大幅度地下調，信貸增速更大幅度反彈。若超預期的政策支持在兩會及其之後落實兌現，2023年中國GDP增長有可能加快至5.5至6%。

首兩月經濟復甦起步

與此同時，她預計即將公佈的1至2月經濟資料將顯示經濟活動改善，其中工業生產和社會消費品零售按年增速小幅走強，房地產活動按年跌幅收窄，而基建和製造業投資增速可能有所放緩。出口按年跌幅可能略有收窄。2月信貸增速可能反彈，而通脹可能小幅下降。

她提到，1至2月瑞銀中國經濟活動指數較12月顯著反彈，尤其是服務業活動，主要得益於防疫限制取消和消費者情緒改善。 值得注意的是，從農曆可比口徑看，2月最後兩周，18城地鐵客運量較2022 年同期高25%，30城房地產銷售較2022年同期高5%。

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編輯：姚卓然