【Apple Trade In】Apple更新Trade In換購計劃　換購價最高可達4,850元

▲ Apple新的Trade In換購計劃包括除以舊換新優惠外，客戶亦可選擇可隨時使用的禮品卡。而裝置未符合換購資格的客戶可以選擇讓Apple免費回收處理。

蘋果（Apple）一直有提供Trade In換購服務，舊有客戶能回收舊裝置，然後以優惠價格換購新裝置，減少浪費。Apple現推新Trade In計劃，換購估值則較以往計劃減少。

Apple新的Trade In換購計劃包括除以舊換新優惠外，客戶亦可選擇可隨時使用的禮品卡。而裝置未符合換購資格的客戶可以選擇讓Apple免費回收處理。Apple提供以舊換新服務的iPhone型號依舊廣泛，接受由上一代iPhone 13系列到iPhone 7系列的機種，但刪減了iPhone 6s Plus。除iPhone外，Apple仍舊接受客戶以iPad、Mac和Apple Watch等裝置參與計劃。

在換購價方面，上代最強手機，iPhone 13 Pro Max的換購價為4,850港元，比以往價格少近1,000港元。而換購列表裏最舊的iPhone 7系列，換購價亦有500港元，比舊計劃少150港元。

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若客戶未有計劃購買新裝置，Apple亦可供客戶選擇以舊裝置換領Apple Store禮品卡。如以手機換領，禮品卡價值亦可達4,800港元。

責任編輯：歐朗欣

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