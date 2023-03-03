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【AI搶飯碗】科技媒體CNET大規模裁員　主編辭職、稱繼續有AI協助團隊

科技 15:53 2023/03/03

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人工智能生成内容（AIGC，AI Generated Content）近日在科技界、商界、學界等都成為熱話，有關的AI工具甚至可以生成歌曲、用作撰稿等，惟同時掀起不少爭議。例如科技媒體CNET今年初就被揭發使用AI工具撰寫新聞內容，而且AI錯漏百出，於是暫停該實驗計劃。據《The Verge》引述知情人士透露，CNET還宣布大規模裁員，在該媒體任職9年的主編亦將卸任，轉投收購CNET的Red Ventures從事AI內容戰略領域。

CNET自去年底開始試用AI工具撰寫新聞，今年1月被美國網媒Futurism揭發事件後，便暫停實驗並發布一連串更正報道，不過該公司亦希望繼續拓展AI應用。報道指，是次裁員總數超過十人，約佔該媒體整體員工的10%。

該裁員消息由Red Ventures透過電郵公布，Red Ventures高管表示裁員是為了將CNET的重點放在「網站能夠成功獲得Google搜索流量的領域」，並視為該媒體公司的首要任務。CNET高級通訊經理Ivey O’Neal也回應《The Verge》確認有關裁員消息，指Red Ventures重組了CNET團隊。

主編將轉投AI內容戰略　稱將有AI技術繼續協助

至於CNET主編Connie Guglielmo辭職後，該職位將由Red Ventures收購的另一間個人理財媒體NextAdvisor的前主編Adam Auriemma接任。Connie Guglielmo則會轉投Red Ventures的AI內容戰略資深副總裁與特約編輯，她表示AI技術將繼續「協助」CNET團隊。惟具體消息仍有待後續公布。

漸削弱編輯自主　以業務為導向

《The Verge》另有引述CNET前員工指，自新金主Red Ventures介入後，該媒體在編輯自主方面，面臨嚴重風險，獨立性被削弱，新聞工作者還要為了安撫廣告商而改變工作模式，同時也要求網站以業務為導向，以提升Google搜尋的排名。

責任編輯：張寶燕

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