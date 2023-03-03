【人才培訓】Aerosim與波音攜手　開發航空培訓市場

航空科研公司Aerosim宣布與全球最大的航空公司波音簽訂合作協議，期望能共同打造亞洲航空業生態圈，為行業培育更多人才。

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是次合作協議共有兩大範疇，包括 Aerosim 將可以在其航空培訓課程中使用波音AGT（Aviation Ground Theory）飛行理論作教學，修畢相關航空先修課程的學員可銜接澳洲多間大學的航空專業學院或碩士課程；此外，Aerosim 與其訓練機器將可使用波音公司的實時空中地圖程式ForeFlight作培訓用途，提升模擬飛行訓練的真實感以及實用性。

Aerosim 執行總監曾浩銘在簽約儀式上表示，隨著全球全面通關，再加上國家《十四五規劃》中將香港發展成國際航空樞紐的藍圖，「只以香港計算，粗略估計航空業已需要10萬至20萬人才，當中並未計算整個亞太區約100萬的人才需求，因此未來十年航空培訓市場的價值將可達萬億港元。」他期望，Aerosim在未來10年將為本地航空業界帶來逾50萬名航空會員。

Aerosim是香港科技園公司2022年創科培育計劃的畢業初創，也是現屆企業加速計劃的創業公司之一，現時與超過150家學校合作，包括於校園擺設飛行模擬器讓學生體驗，以及為學校度身訂造符合STEAM教學理念的課外活動等。

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責任編輯：歐陽佩

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