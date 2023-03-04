【職場趣聞】公司唔比員工連續請AL係咪正常? 到底勞工法例畀唔畀?

開關以後，不少打工仔都計劃去旅行所以需要請數日的年假，近日有位網民表示，在一間公司工作約半年，是首次連請多於兩日的假期，亦沒有選擇在公司Peak Season的日子請假，並提早向公司的阿姐表示，希望三個月後請一個禮拜假去旅行，但阿姐表示，需要考慮，因為一星期太長。事主表示十分不解，並問到是否自己不夠體諒公司。

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亦有網民表示，

一間公司若因一位員工而無法運動，該公司都有問題

因為支持樓主離開現時的公司，亦有人表示樓主太早告知阿姐，其實可以按一般規定，早一星期或一個月通知亦可。打仔請假可以與上司商量，盡量在適當的時間去放假，雙方有共識自然比較好。

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責任編輯：陳玉蓮