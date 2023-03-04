  • 20°C
香港時間 : 2023304日 (週六) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場趣聞】公司唔比員工連續請AL係咪正常? 到底勞工法例畀唔畀?

理財智慧 17:58 2023/03/04

分享：

分享：

開關以後，不少打工仔都計劃去旅行所以需要請數日的年假，近日有位網民表示，在一間公司工作約半年，是首次連請多於兩日的假期，亦沒有選擇在公司Peak Season的日子請假，並提早向公司的阿姐表示，希望三個月後請一個禮拜假去旅行，但阿姐表示，需要考慮，因為一星期太長。事主表示十分不解，並問到是否自己不夠體諒公司。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

亦有網民表示，

一間公司若因一位員工而無法運動，該公司都有問題

因為支持樓主離開現時的公司，亦有人表示樓主太早告知阿姐，其實可以按一般規定，早一星期或一個月通知亦可。打仔請假可以與上司商量，盡量在適當的時間去放假，雙方有共識自然比較好。

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
年假 市盈率 經濟 財務自由 Little Twin Stars AR

上一篇文章

【家居精明】口罩太多用不完？3個意想不到的用途公開

下一篇文章

【消費優惠】BEANS Bakery 賣剩麵包自由定價 ! 你會放低幾錢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元
【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元
有盈退休：做個無煩惱的收租公
有盈退休：做個無煩惱的收租公
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【有獎遊戲】賀成立90周年 恒生銀行推大抽獎遊戲 送出逾38000份豐富獎品（附詳情）
【有獎遊戲】賀成立90周年 恒生銀行推大抽獎遊戲 送出逾38000份豐富獎品（附詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款